JEDVA ČEKA DA ZABODE MAJI NOŽ U LEĐA! Asmin smislio plan kako će iznervirati Marinkovićevu! (VIDEO)

Dača ga posavetovao.

Danilo Dača Virijević i Asmin Durdžić danas su šetali po dvorištu i smišljali plan kako da iznerviraju Maju.

- Ona je rekla da si smešan, ali zašto se ona trudi da primeti te sitnice kad je Stanijina drugarica, ako nije davala znake, ako ste imali odnos drugarski. Ključan je utorak, možda će u utorak i da se poljubi sa Filipom. Prošli utorak si je bustovao, a sad ako bude videla koka-kolicu kod Anite, poludeće. Ona obožava da sedi sa mnom - pričao je Dača.

- Ja molim Boga da me Darko pita za Anitu, da je najhvalim - rekao je Asmin.

- Kažeš: "Imao sam neke predrasude, ali Anitica mi je super" - savetovao ga je Dača.

