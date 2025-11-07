AKTUELNO

Zadruga

Prošao sam pakao zbog nje, a sad me on izdaje? Anđelo besan kao ris na Đedovića, ne može da veruje da šuruje s Anitom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšti haos u Eliti!

Anđelo Ranković bio je bled kao krpa nakon saznanja da je obelodanjen njegov flert sa Milicom Veličković koja je bila u šestom mesecu trudnoće tada, a on je sad pobesneo kao ris na Marka Đedovića što šuruje sa Anitom Tomić protiv njega.

- Meni tvoj drugar rekao ovo, meni tvoj drugar rekao ono. Čemu to? Deset meseci sam prošao pakao od Anite, sad čujem već treći dan za redom kako je on rekao nešto za mene. Ne razumem stvarno - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Karabol u Eliti: Terza i Anđelo brutalno zaratili zbog Mine Vrbaški, bukti rat na sve strane! (VIDEO)

- Možda laže Anita - rekla je Teodora.

- Ne znam koliko bi ona smela da upliće Đedovića toliko, a da laže - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne razumem čemu to? On i ja šta smo sve prošli, ona nije ni bila tu i sad kao ona se već treći dan poziva na njega. Zbog nje sam pakao prošao deset meseci - rekao je Anđelo.

- Ne znam što bi to Marko uradio - rekla je Milena.

pročitajte još

DA LI DA IH BATALIM OBE? Asmin razmišlja šta će sa Anitom i Majom, Terza ga posavetovao! (VIDEO)

- Još kao Anđelo bio kod Marka i zajedno su zvali Milicu, to mi nije jasno - rekao je Bebica.

- Ja sam se preznojio, mokar sam ceo bio. Ovo mi se nikad nije desilo - rekao je Anđelo.

- Ne zanima me priča, zanima me zašto ona pominje Marka? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je da će on mene kao da unakazi, ako ne potvrdim - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Šta ako sam ljubomoran na njega zbog Anite? Maja i Alibaba žestoko zaratili, Filip provalio da je Durdžić otkinuo na pobednicu Elite 7! (VIDEO)

- Samo se bojim da Anitu nije navukla i Miljana - rekla je Milena.

- Prolazim pakao deset meseci zbog Anite napolju i još da dolazi da mi se userava u život - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skandal: Milovan otkrio da je Ivan uštekao flašu asepsola kako bi se UROLJAO na žurki! (VIDEO)

Zadruga

Crni sto na nogama! Luka pokušao sve da svali na Đedovića, Asmin ga demantovao: Bio je uvek za to da se pomirimo zbog Nore (VIDEO)

Domaći

Ti si najveći lažov, samo sam te čekao: Alibaba pukao kao tempirana bomba, pa usuo brutalnu vređalicu po Zorici! (VIDEO)

Domaći

TRESE SE BELA KUĆA! Maja priznala šta oseća prema Filipu, Anita potonula kao Titanik: Ja mogu pogledom, a one ne mogu gole (VIDEO)

Zadruga

Ja sam prevario, a ti si krila dete: Nikad brutalniji sukob Matore i Terze, on izgoreo zbog Dragane i obratio se u kameru njenom ocu! (VIDEO)

Domaći

HAOS U BELOJ KUĆI: Terza urliče zbog raskida, Mina zanemela kad je saznala šta Alibaba misli o njoj! (VIDEO)