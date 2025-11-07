Prošao sam pakao zbog nje, a sad me on izdaje? Anđelo besan kao ris na Đedovića, ne može da veruje da šuruje s Anitom! (VIDEO)

Opšti haos u Eliti!

Anđelo Ranković bio je bled kao krpa nakon saznanja da je obelodanjen njegov flert sa Milicom Veličković koja je bila u šestom mesecu trudnoće tada, a on je sad pobesneo kao ris na Marka Đedovića što šuruje sa Anitom Tomić protiv njega.

- Meni tvoj drugar rekao ovo, meni tvoj drugar rekao ono. Čemu to? Deset meseci sam prošao pakao od Anite, sad čujem već treći dan za redom kako je on rekao nešto za mene. Ne razumem stvarno - rekao je Anđelo.

- Možda laže Anita - rekla je Teodora.

- Ne znam koliko bi ona smela da upliće Đedovića toliko, a da laže - rekla je Milena.

- Ne razumem čemu to? On i ja šta smo sve prošli, ona nije ni bila tu i sad kao ona se već treći dan poziva na njega. Zbog nje sam pakao prošao deset meseci - rekao je Anđelo.

- Ne znam što bi to Marko uradio - rekla je Milena.

- Još kao Anđelo bio kod Marka i zajedno su zvali Milicu, to mi nije jasno - rekao je Bebica.

- Ja sam se preznojio, mokar sam ceo bio. Ovo mi se nikad nije desilo - rekao je Anđelo.

- Ne zanima me priča, zanima me zašto ona pominje Marka? - upitala je Milena.

- Rekla je da će on mene kao da unakazi, ako ne potvrdim - rekao je Anđelo.

- Samo se bojim da Anitu nije navukla i Miljana - rekla je Milena.

- Prolazim pakao deset meseci zbog Anite napolju i još da dolazi da mi se userava u život - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić