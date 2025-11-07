Razvezala jezik: Maja do srži razotkrila flert trudne Milice Veličković i Anđela Rankovića, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević otkrio je takmičarima ''Elite 9'' da je Marko Đedović potvrdio Anitine reči.

- Sad me zvao Đedović i rekao: ''Istina je sve što je rekla, ali nije istina da sam rekao da ću user*vati Anđela ukoliko ne potvrdi'' - rekao je Milan.

- Ja ovde da ispadam monstrum ne pada mi na pamet. Monstruozno bi bilo da dok je neko trudna da se šalju k*rčevi, a ja sam rekao da smo mi bili u kontaktu stalno. Mi smo bili dobri uvek, a ako je sve to kako Anita kaže voleo bih da izađu dokazi da sam ja slao k*rac Milici. Ja prvi da čujem ovo, ja bih rekao da je to opšta katastrofa - rekao je Anđelo.

- Ja to nisam videla, meni je Đedović rekao - rekla je Anita.

- Ja sam se preznojio, meni nije dobro - rekao je Anđelo.

- Mene je pozvao Đedović i rekao mi je da je slikala telefonom i poslala drugarici. Maja je za to znala i rekao mi je da je Đedović zajedno s Anđelom zvao Milicu koja ga je uhodila da se j*be s njom - rekla je Anita.

- Meni je jedna ženska osoba koja je bliska s Milicom rekla da je Milica Veličković muljala i sa Urošem Rajačićem i sa Anđelom initmno. Ja sam o tome pričala sa Đedovićem, ali sliku nisam videla. Čula sam za dopisivanje, ali nisam videla sliku - rekla je Maja.

- Ja sam pred ulazak ovde srela Đedovića i trebala sam da mu vratim neki novac koji mi je pozajmio i on je meni rekao ovim rečima: ''Dok je Milica bila trudna, zvala je Anđela i pisala mu je da se vide i molila ga da imaju s*ksualne odnose''. Posle toga Milica ulazi ovde i rekla je: ''Ima jedna osoba koja mi se sviđa, znate je'', a za slike da joj je slao nemam pojma. Došla je ovde trudna i napala Terzu zbog Sofije i njega, a pritom je ona te stvari radila napolju - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić