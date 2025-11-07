Ja sam uzrok moje nesreće: Luka odlučio da bude Anelin ili Božiji (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić komentariše ponašanje Luke Vujovića.

- Ja sam mu rekla da bude srećan, ako sam ja kriva neka se odvoji od mene - rekla je Aneli.

- Ti i njemu prva prišla - dodao je Milan Milošević.

- Ja znam da neće on prvi da priđe, uvek sam mu prva prilazila - dodala je ona.

- Jedina opcija je da mi izađemo kao par ili da do kraja budem uz nju jer je devojka koju volim i sa kojom imam emocije. Ja sam rekao da sam ja uzrok jer sam bila nesrećna. Ja da nisam radio šta sam radio meni bi se zaletela u zagrljaj i nesrećan sam bio mojom krivicom - priznao je Luka.

Autor: A. Nikolić