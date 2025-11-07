AKTUELNO

Zadruga

Hoće da crknu jer šetamo: Alibaba izgasirao Anitu kao nikad do sada, udeljuje joj komplimente kao lud! (VIDEO)

Želi da je zavede?

Anita Stanojlović pozvala je Asmina Durdžića da odu u šetnju kako bi popričali o situaciji koja se danas dogodila u Beloj kući, a Asmin je dao sve od sebe da podigne pobednicu ''Elite 7'' i ne dozvoli joj da padne.

- Meni se napolju desilo nešto baš lepo i meni je drugarica rekla da su to moji kriterijumi i da ne smem da se spustim ispod toga. Ja budala dođem ovde i pravim budalu od sebe - rekla je Anita.

- Ja sam objasnio ljudima da ste vi imali napolju nešto godinu dana i da je to drugačije - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mene Filip poremetio, ali cela ova situacija sa Anđelom i Filipom - rekla je Anita.

- Moraš da shvatiš da su i lepe i ružne devojke ljubomorne na tebe. Napravila si opštu pometnju, zbog čega plačeš? Ti i ja smo pomirili i Maju i Aneli. Šta misliš koliko nas mrze sad što zajedno šetamo? Ja sam tu za tebe, Stanija, ti, Tami i ja smo povezani, a oni nek se pitaju - rekao je Alibaba.

- Da, ali mene grize savest što sam rekla to - rekla je Anita.

- Što te grize savest? Zamolila si ga dve stvari da potvrdi za tebe, on to nije uradio nego je bio pun sebe - rekao je Alibaba.

- Anđelo zna kako ja dišem, zna da ne lažem. Sve je njemu jasno sad ovde - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato nije očekivao neke stvari - rekao je Alibaba.

- Ja nisam ništa ni dodala, a ni oduzela. Otkad sam ušla, guši me nešto ovde - rekla je Anita.

- Imaš strah i paranoju zbog svega što si preživela u Eliti 7 - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

