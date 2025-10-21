AKTUELNO

Zadruga

Traži hitan poligraf: Alibaba želi da dokaže svoju istinu i Aneli zapuši usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želi da uništi bivšu!

U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović naredno pitanje postavio je Aneli Ahmić.

- Da li je istina sve ono što je Asmin pričao i o onim gadostima? - upitao je Luka.

pročitajte još

Nije luda da me laže: Luka shvatio koliko je sati, moraće da obavi ozbiljan razgovor s Aneli o Janjušu! (VIDEO)

- Ne koristim tampone, sve je laž - rekla je Aneli, pa pitala Terzu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Prokomentariši mi tvoje mišljenje celokupne situacije? - upitala je Aneli.

- Ja nisam za to da se takve gadosti pričaju, ali ti si prva u sedmici krenula s tim. Nisam za to i savetujem Asmina da prestane sa prozivkama brutalnim jer ispada donji - rekao je Terza.

pročitajte još

Raspoložen je čim sam došla: Aneli ubeđena da je Alibaba ni dan danas nije preboleo! (VIDEO)

- On laže, mene nikada nisu hapsili u stanu - rekla je Aneli.

- To je istina, želim s tobom na poligraf - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ti kupila plavog golfa kad nisi imao čime da ideš na posao - rekla je Aneli.

- Lažeš, nisi - rekao je Alibaba,

pročitajte još

Služi mu za sprdnju: Alibaba opet isponižavao Aneli, Mina mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

- Kada ona priča, skače vas desetoro na nju i pravite je žrtvom - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SKLAPAJU SE KOCKICE: Anđela traži poligraf da dokaže svoju istinu, Matora priznala sve o Gastozovim dugovima, Uroš ne bira sredstva da uništi Sofiju!

Domaći

'BOLI ME ŠTO MI DETE UZIMA U USTA I GOVORI DA PROSI!' Aneli se ne smiruje nakon Stanijinih optužbi, želi da istera istinu na čistac i suoči se sa Asmi

Zadruga

Liči na pikinezera: Alibaba žestoko udario na Anelin izgled, pa isprozivao Situ! (VIDEO)

Zadruga

Želi da je skloni od Mateje? Aneli nominovala Enu, raste netrpeljivost! (VIDEO)

Zadruga

Anđela roni gorke suze: Ponovo tražila poligraf da dokaže svoju istinu sa Pavlom, otkrila u čijem je stanu živela! (VIDEO)

Zadruga

'KAKO BI VOLELA DA DOĐE, BOLI ME NEPRAVDA!' Aneli otkrila Slađi da želi suočavanje sa Asminom kako bi dokazala da priča ISTINU, Poršelina je posavetov