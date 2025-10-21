Traži hitan poligraf: Alibaba želi da dokaže svoju istinu i Aneli zapuši usta! (VIDEO)

Želi da uništi bivšu!
U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović naredno pitanje postavio je Aneli Ahmić.
- Da li je istina sve ono što je Asmin pričao i o onim gadostima? - upitao je Luka.
- Ne koristim tampone, sve je laž - rekla je Aneli, pa pitala Terzu:
- Prokomentariši mi tvoje mišljenje celokupne situacije? - upitala je Aneli.
- Ja nisam za to da se takve gadosti pričaju, ali ti si prva u sedmici krenula s tim. Nisam za to i savetujem Asmina da prestane sa prozivkama brutalnim jer ispada donji - rekao je Terza.
- On laže, mene nikada nisu hapsili u stanu - rekla je Aneli.
- To je istina, želim s tobom na poligraf - rekao je Alibaba.
- Ja sam ti kupila plavog golfa kad nisi imao čime da ideš na posao - rekla je Aneli.
- Lažeš, nisi - rekao je Alibaba,
- Kada ona priča, skače vas desetoro na nju i pravite je žrtvom - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić