Traži hitan poligraf: Alibaba želi da dokaže svoju istinu i Aneli zapuši usta! (VIDEO)

Želi da uništi bivšu!

U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović naredno pitanje postavio je Aneli Ahmić.

- Da li je istina sve ono što je Asmin pričao i o onim gadostima? - upitao je Luka.

- Ne koristim tampone, sve je laž - rekla je Aneli, pa pitala Terzu:

- Prokomentariši mi tvoje mišljenje celokupne situacije? - upitala je Aneli.

- Ja nisam za to da se takve gadosti pričaju, ali ti si prva u sedmici krenula s tim. Nisam za to i savetujem Asmina da prestane sa prozivkama brutalnim jer ispada donji - rekao je Terza.

- On laže, mene nikada nisu hapsili u stanu - rekla je Aneli.

- To je istina, želim s tobom na poligraf - rekao je Alibaba.

- Ja sam ti kupila plavog golfa kad nisi imao čime da ideš na posao - rekla je Aneli.

- Lažeš, nisi - rekao je Alibaba,

- Kada ona priča, skače vas desetoro na nju i pravite je žrtvom - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić