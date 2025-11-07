Dete je GRCALO u suzama i rekla nam je... Aleksandra progovorila o paklu kroz koji prolazi zbog Uroša i njegovih prijava (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević i Joca novinar porazgovarali su sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem o njenoj situaciji sa Urošem, njenim bivšim mužem i ćerkom Anastasijom.

- Kako moramo, dobro je, nekad dobro, nekada loše, problemi su sada nikada veći, ali držimo se, šta ćemo...Zadnje što se dešava i da je katastrofa jeste da sam dobila zabranu prilaska mojoj ćerkici, optužio me je da sam vršila nasilje nad detetom, a Milovan je, optužio ga je da je pedofil. To su velike optužbe i strašne - rekla je Aleksandra.

- Da li je pravosnažna - pitao je Joca.

- Ne, ne. Nazvala me je policija i rekli su mi da imam zabranu prilaska 48 sati, pa su produžili na 30 dana - rekla je ona.

- Šta je tvoja ćerkica tamo govorila i šta su je ispitivali - pitao je Darko.

- Anastasija je rekla da želi da živi kod mame, da joj mama nedostaje, da je nikada nisam tukla. SR u Somboru me nikada nije pozvao, oni su rekli da je Uroš okej prema detetu i da Anastasija želi da živi kod mene, jer kod mene neće imati obeveze. Viđale smo se svaki drugi vikend, pa mi nije davao da kontaktiram sa njom, pa je na kraju morao - rekla je Aleksandra.

- Šta se desilo da se on odluči na taj korak - pitao je Darko.

- Vi znate da smo Milovan i ja optuživali jedno drugo za neke stvari, on je sada iskoristio to. Ja sam u petak krenula po dete, a trebao je da bude sud, on je meni dva dana pred sud to uradio. Ročište je bilo da se ukine privremena mera ili da budu izmene - rekla je Aleksandra.

- Uroš je, kada je bio mlad, nažalost je ostao bez majke, on bi trebao da zna šta znači prisustvo majke, ne mogu da verujem da lišava sopstveno dete majke. Nama je malecka rekla da ako dođe da živi kod mame da nikada ga neće videti. Da ti se srce raspadne kada vidiš detence koje grca i jeca dok nam to priča. Ja sam Marijanu primorao da provede dete sa svojim detetom - rekao je Milovan.

- Pošto ste rekli da vas je prijavio dva dana pre ročišta, da li je održano ročište - pitao je Darko.

- Održano je, ali mi imamo zakazano veštačenje koje se čeka jako dugo, ništa se ne menja. Ispitivali su i mene i njega, trajalo je tri sata. On tera svoju priču, ja sam pričala istinu, da ja sada nešto kudim zakon ili situaciju, nije mi jasno...Neke stvari su očigledne! Da sam ja loša majka, ja za decu, ne svoje, ja bih za decu poginula - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić