Nova teorija! Miljana misli da su se Aneli i Grofica dogovorile oko DNK analize, Janjuš zauzeo Norinu stranu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Šta si ti Miljana zapazila u čitavoj ovoj priči i šta je ono što je tebi najdominantnije - pitao je Darko.

- Smatram da su se Aneli i Grofica dogovorile, jer je znala da ulazi u rijaliti, da ona traži DNK odavde, a da Grofica ne dozvoljava. Ne može neko da ode i da otme Grofici dete, da se uradi DNK, ona da toliko želi, ona bi otišla kod Drveta, pa da zajedno sa Asminom u pratnji produkcije odu po Noru i da se uzme taj bris. Pričala sam sa Asminom o svemu, naravno da sumnja, on kaže da u sumnji živi već dugo godina - rekla je Miljana.

- Ti si videla tu sliku Nore i Žikine ćerke - pitao je Darko.

- Videla sam kada sam izašla iz Elite 8, da, da liče, ali isto tako liči i na Asmina. Više liči na Ziku i na Zikino dete, ko ne bi bio u neverici i psihički polupan. On je hteo, Grofica mu je rekla da će da osramoti njihovu porodicu, čime?! Naravno da je pretpostavljala da će da Asmin uradi DNK i tako će osramotiti. Sve je to dogovor između Grofice i Aneli. Stanija je prevarena i obmanjena, ako je istina ovo što je ona napisala. Svi smo bili na njenoj strani, većina, branili je dve sezone, e sada kada je došao Asmin i kada konačno dokazi izlazi, evo, neka uradi DNK i neka nas demantuje - rekla je Miljana.

- Uopšte neću da gledam da li je ostavljena, prevarena, gledaću na to da se išlo u tom rijalitiju na taj fazon kao većina što ide, da se ide na sindrom žrtve, da bi u narodu ispalo da su jadni. Kada je on nju pitao: "Da li se kaješ?", svaka normalna osoba će reći da se kaje, jer je meni blam to, svaki roditelj koji ima dete, blam je da ima se*sualne odnose pred kamerama. Njoj je odgovaralo kada su drugi ljudi bili na toj strani, pa se išlo i ka tome da sam ja monstrum. Početak rijalitija u sedmici, ušla je ovde sa stavom da joj je Stanija preotela muža, to je bila prva rečenica koliko se ja sećam na ulasku u Elitu 7. Govorila je za tu tabletu da je popila, to je meni govorila, rekla mi je da postoji ta tableta preko koja se popije, pa se to tako izbaci. Ne mogu da lažem, govorila mi je. Sve u svemu, niti ću da stanem na bilo čiju stranu, ja sam najviše na Norinoj strani, ali ne mogu da kažem da nešto nije istina, ako je istina - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić