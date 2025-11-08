Minut ćutanja: Luka se totalno pogubio u svojim lažima koju niže jednu za drugom, sve obrlatio pričom o Davidu i Tanji! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o izjavu koju je dao na sudu.

- U kojim situacijama sebe ne prepoznaješ kao što si rekao? - upitao je Darko.

- Zasmetalo mi je što je pričala sa Janjušem, a ja sam prećutao. Ne može da me ubeđuje kao prošle sezone da ja imam emocije prema Sandri kad nisam imao. Ne može da me ubedi da grešim za Đedovića i da joj je prijatelj kad nije. Preko - rekao je Luka.

- Da li je istina da si sudskim putem želeo da lažiraš svoju izjavu i da si za novčanu zaradu lažiraš istinu? - upitao je Darko.

- Nikada pošto ja nisam znao da cu ici na sud i pod dva ja sam stao u zaštitu te žene. Ja sada kad ovo govorim, oni mogu da prevedu na nemački i da je tek onda ukanalim - rekao je Luka.

- Što si promenio izjavu? - upitao je Darko.

- Jer me sve te priče više ne zanimaju. Nisam hteo da ona ima problem i ne bi joj verovali za ostale stvari - rekao je Luka.

- Da li je istina da si povukao izjavu jer ti je neko pretio otmicom deteta? - upitao je Darko.

- Nikada mi niko nije pretio - rekao je Luka.

- Da li si tu prvu izjavu dogovarao sa Davidom? - upitao je Darko.

- Ne, David me pitao da li mogu da posvedočim i da dam izjavu koja njemu ide u korist. Ja nisam hteo to i ušao sam u Elitu, a posle toga sam dao izjavu njoj u korist - rekao je Luka.

- Zbog čega si promenio svoju izjavu? - upitao je Darko.

- Izjavu nisam ja ni sklopio, niti sam ja pisao - rekao je Luka.

- Kako onda tvrdiš da li je nešto tačno ili ne? - upitao je Darko.

- Pa zato što sam čitao. Mene je pozvao prijatelj od te devojke i zamolio me da promenim izjavu, ja sam toj devojci izašao u susret, a ko je s ovom pričom izašao u javnost ne znam. Svi oko nas znaju celu istinu - rekao je Luka.

- Dakle ti tvrdiš da u drugoj tvojoj izjavi ne stoji: ''Prvu izjavu sam dao lažnu zbog dogovora sa Davidom?'' - upitao je Darko.

- Ako stoji to, onda je tako. Onda sam ja protiv dečka očigledno. Ja sam se sa Tanjom čuo dok sam bio unutra i ona je dolazila kod mene i živela na visokoj nozi. Ona se hvalila Davidu sa mnom i kada sam otišao u Švajcarsku i saznao da je ona bila sa fudbalerom, posle toga me molila da se pomirimo. Posle toga dolazi David i nju napada, a ja je branim - rekao je Luka.

- Ja tebe pitam jedno, a ti mi odgovaraš drugo. Ja nisam malouman, pričam o tome da u tvojoj drugoj izjavi piše da si prvu izjavu dao u dogovoru s Davidom - rekao je Darko.

- David je mene molio od februara da priznam da sam bio s njom, a ja sam nju spasio izjavom da nije bila neverna - rekao je Luka.

Autor: N.Panić