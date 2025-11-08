Ne treba da priča ovde, treba da zadrži istinu za nas: Anita otkrila da Filipa zanima devojka od spolja, misli da se Maja iskompleksirala na nju ZBOG OVOGA (VIDEO)

Iskrena do koske!

Predstavnik Pink.rs portala, novinar i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zbog čega si u radiju rekla da Filipa ne zanima Teodora, već devojka spolja. Ne misliš li da si i na taj način sebe ponizila - pitao je Darko.

- Ne smatram da sam sebe ponizila jer Filip i ja kada smo počeli da se dopisujemo, nismo želeli vezu, ja sam volela Anđela. Filip je imao slobodu da se viđa sa kim hoće, ja sa kim hoću, bili smo u kombinaciji. Znam da mu se sviđa druga devojka od spolja - rekla je Anita.

- U četvrtak si imala priliku da vidiš delić Majinog i Filipovog flerta u žurki, kako ti gledaš na to i da li misliš da će im se to ponoviti u Eliti - pitao je Darko.

- Ne znam, ako im se ponovi, ponoviće se...Smatram da se Maja kompleksira kada sam ja u pitanju, oseća se ugroženom, došla je lepa, atraktivna devojka koja je pobedila. Asmin je izabrao da provodi vreme sa mnom, družimo se, ono što mi pričamo oni nemaju pojma. Mislim da Maja misli da se Alibaba i ja muvamo - rekla je Anita.

- Da li se Anita osećaš poniženo zbog Filipove izjave da nikada sa tobom ne bi bio u vezi jer ti imaš dete - pitao je Darko.

- Ne osećam se poniženo, nego povređeno, a ja znam Filipovo mišljenje. Zbog toga sam ja i plakala, jer ono što je zapravo istina ne treba da priča ovde, nego da sačuva za sebe, nego on daje materijal da oni meni mogu na nominacijama da kažu sve i svašta. Prošla sam ja ovde mnogo gorih stvari, više se ne obazirem na to - rekla je Anita.

- Kada si u utorak razgovarala sa Filipom, on ti je rekao da neće spavati sa drugim devojkama, ti si rekla: "Nemaš sa kim", a on je rekao: "I to što kažeš", zar ne misliš da je to poniženje - pitao je Darko.

- Nisam to ukapirala izgleda kako treba. Ja sam sa njim najiskrenije i najotvorenije pričala, nisam želela da se ponižavam. Da sam čula kako je to rekao, ja bih mu odgovorila - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić