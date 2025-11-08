AKTUELNO

Zadruga

Ne treba da priča ovde, treba da zadrži istinu za nas: Anita otkrila da Filipa zanima devojka od spolja, misli da se Maja iskompleksirala na nju ZBOG OVOGA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Predstavnik Pink.rs portala, novinar i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zbog čega si u radiju rekla da Filipa ne zanima Teodora, već devojka spolja. Ne misliš li da si i na taj način sebe ponizila - pitao je Darko.

pročitajte još

Pokajala sam se: Anita ne može da oprosti sebi što je odala Maju i Đukića, svesna da ga je izgubila za sva vremena! (VIDEO)

- Ne smatram da sam sebe ponizila jer Filip i ja kada smo počeli da se dopisujemo, nismo želeli vezu, ja sam volela Anđela. Filip je imao slobodu da se viđa sa kim hoće, ja sa kim hoću, bili smo u kombinaciji. Znam da mu se sviđa druga devojka od spolja - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- U četvrtak si imala priliku da vidiš delić Majinog i Filipovog flerta u žurki, kako ti gledaš na to i da li misliš da će im se to ponoviti u Eliti - pitao je Darko.

- Ne znam, ako im se ponovi, ponoviće se...Smatram da se Maja kompleksira kada sam ja u pitanju, oseća se ugroženom, došla je lepa, atraktivna devojka koja je pobedila. Asmin je izabrao da provodi vreme sa mnom, družimo se, ono što mi pričamo oni nemaju pojma. Mislim da Maja misli da se Alibaba i ja muvamo - rekla je Anita.

pročitajte još

Asmin će biti mala beba za to kakav će joj Luka biti NEPRIJATELJ: Matora žestoko oplela po Vujoviću, Terza otkrio koliko se razočarao u njega (VIDEO)

- Da li se Anita osećaš poniženo zbog Filipove izjave da nikada sa tobom ne bi bio u vezi jer ti imaš dete - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne osećam se poniženo, nego povređeno, a ja znam Filipovo mišljenje. Zbog toga sam ja i plakala, jer ono što je zapravo istina ne treba da priča ovde, nego da sačuva za sebe, nego on daje materijal da oni meni mogu na nominacijama da kažu sve i svašta. Prošla sam ja ovde mnogo gorih stvari, više se ne obazirem na to - rekla je Anita.

pročitajte još

Minut ćutanja: Luka se totalno pogubio u svojim lažima koju niže jednu za drugom, sve obrlatio pričom o Davidu i Tanji! (VIDEO)

- Kada si u utorak razgovarala sa Filipom, on ti je rekao da neće spavati sa drugim devojkama, ti si rekla: "Nemaš sa kim", a on je rekao: "I to što kažeš", zar ne misliš da je to poniženje - pitao je Darko.

- Nisam to ukapirala izgleda kako treba. Ja sam sa njim najiskrenije i najotvorenije pričala, nisam želela da se ponižavam. Da sam čula kako je to rekao, ja bih mu odgovorila - rekla je Anita.

pročitajte još

Spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov: Aneli progovorila o Karićevom šlepu, Luka priznao da ga Ahmićeva NE POŠTUJE ni 50 odsto kao on n

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Taktizira, ne mogu više da ga slušam: Aneli pala roletna zbog Luke, razvezala jezik i obelodanila sve o njegovoj igri u Eliti! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Miona striktna u tome da do razgovora sa Stanislavom ne treba da dođe, otkrila da je odbijala njegove poklone! (Video)

Domaći

Pop*šan sam, ovo mi Janjuš nikad nije radio: Asmin kipti od besa zbog Lukine slike s Norom, Miljana ga sve vreme smiruje: Treba da joj vićeš da je dam

Domaći

ZBOG OVOGA ĆE MATORA POZELENETI?! Anita u uživo programu šokirala odgovorom na pitanje da li je volela Matoru! (VIDEO)

Domaći

Glavni razlog Anđelinog straha od ostavljanja: Misli da Gastoz preko ovoga nikad neće preći, priznala da li sumnja da je sa njom i SAŽALJENJA! (VIDEO)

Domaći

'NJIHOVU VEZU VIŠE NE UZIMAM ZA OZBILJNO!' Maja Marinković nikad jače oplela po odnosu Ša i Mione, smatra da reper treba da se leči, a ovo je rekla o

Zadruga

Biram Luku, jer bi tada izabrao da tišina bude jača o zvuka: Maja ocrnila Aneli za sve pare, ne štedi reči, pa progovorila o Vujoviću: Njemu da uključ