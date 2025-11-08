Zaurlao iz petnih žila! Filip nikad bezobrazniji prema Aniti, ponižava je i viče na sav glas: Ti si psihopata...(VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Filipom Đukićem o njegovom odnosu s Anitom Tomić.

- Kada si priznao Aniti da si bio intiman sa Majom? - upitao je Darko.

- To nije istina, a i da je istina to ne menja ništa. Najviše mrzim dr*kanja sve i da je istina. S namerom je uradila to da posvađa mene i Maju - rekao je Filip.

- Pre mesec dana si rekao da čekas Anitin ulazak i da hoćes da budeš s njom u vezi, šta se promenilo za samo mesec dana? - upitao je Darko.

- Promenilo se to da mi se Teodora sviđala sve više i više - rekao je Filip.

- Zbog čega si nakon intimnog čina otišao kod Maje u Odabrane, koja je odmah iskoristila priliku da te potkači? Takođe nakon toga si ispred izolacije pušio cigaretu sa Terzom i pričao koliko ti se dopada Teodora, a kad je došla Anita i rekla da ste sklopili dogovor i da neće biti drugih devojaka, vas dvojica ste joj se smejali u facu i pravili se ludi. Zbog čega si je pred intiman čin obmanuo da te samo ona zanima? - upitao je Darko.

- Zato što je Teodora bila u vezi, onda mi akcenat nije na njoj. Ja da sam znao da će oni da raskinu sutradan, ja ne bih bio intiman s njom - rekao je Filip.

- Meni si rekao da ti se Teodora sviđala dok ti nisi ušla, to znači da ti se ja sviđam - rekla je Anita.

- To u tvojoj glavi znači, ti si psihopata devojko. Šta je ovo? Ne može meni Teodora da prestane da mi se sviđa za dan, a da Teodora nije raskinula, ja bih i dalje bio s Anitom u tom odnosu - upitao je Filip.

- Anita je l' te iznenađuje ovakav Filipom drzak stav? - upitao je Darko.

- Da, nisam znala njega ovakvog - rekla je Anita.

- Ušla si kao jedinka i brani se sama, ja ti nisam ni mama ni tata da te branim - rekao je Đukić.

- Na osnovu čega je Anita očekivala tvoju zaštitu? - upitao je Darko.

- Tražila je odmah zajednički krevet, meni se to odmah nije dopalo - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić