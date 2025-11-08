AKTUELNO

Zadruga

Zaurlao iz petnih žila! Filip nikad bezobrazniji prema Aniti, ponižava je i viče na sav glas: Ti si psihopata...(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Filipom Đukićem o njegovom odnosu s Anitom Tomić.  

- Kada si priznao Aniti da si bio intiman sa Majom? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ne treba da priča ovde, treba da zadrži istinu za nas: Anita otkrila da Filipa zanima devojka od spolja, misli da se Maja iskompleksirala na nju ZBOG

- To nije istina, a i da je istina to ne menja ništa. Najviše mrzim dr*kanja sve i da je istina. S namerom je uradila to da posvađa mene i Maju - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre mesec dana si rekao da čekas Anitin ulazak i da hoćes da budeš s njom u vezi, šta se promenilo za samo mesec dana? - upitao je Darko.

- Promenilo se to da mi se Teodora sviđala sve više i više - rekao je Filip.

pročitajte još

Asmin će biti mala beba za to kakav će joj Luka biti NEPRIJATELJ: Matora žestoko oplela po Vujoviću, Terza otkrio koliko se razočarao u njega (VIDEO)

- Zbog čega si nakon intimnog čina otišao kod Maje u Odabrane, koja je odmah iskoristila priliku da te potkači? Takođe nakon toga si ispred izolacije pušio cigaretu sa Terzom i pričao koliko ti se dopada Teodora, a kad je došla Anita i rekla da ste sklopili dogovor i da neće biti drugih devojaka, vas dvojica ste joj se smejali u facu i pravili se ludi. Zbog čega si je pred intiman čin obmanuo da te samo ona zanima? - upitao je Darko.

- Zato što je Teodora bila u vezi, onda mi akcenat nije na njoj. Ja da sam znao da će oni da raskinu sutradan, ja ne bih bio intiman s njom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si rekao da ti se Teodora sviđala dok ti nisi ušla, to znači da ti se ja sviđam - rekla je Anita.

- To u tvojoj glavi znači, ti si psihopata devojko. Šta je ovo? Ne može meni Teodora da prestane da mi se sviđa za dan, a da Teodora nije raskinula, ja bih i dalje bio s Anitom u tom odnosu - upitao je Filip.

pročitajte još

Taktizira, ne mogu više da ga slušam: Aneli pala roletna zbog Luke, razvezala jezik i obelodanila sve o njegovoj igri u Eliti! (VIDEO)

- Anita je l' te iznenađuje ovakav Filipom drzak stav? - upitao je Darko.

- Da, nisam znala njega ovakvog - rekla je Anita.

- Ušla si kao jedinka i brani se sama, ja ti nisam ni mama ni tata da te branim - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na osnovu čega je Anita očekivala tvoju zaštitu? - upitao je Darko.

- Tražila je odmah zajednički krevet, meni se to odmah nije dopalo - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nikad veći haos Anđele i Gastoza: On zaurlao iz petnih žila na nju, Đuričićeva plače na sav glas! (VIDEO)

Domaći

Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Tresu se zidovi Bele kuće: Milovanu pala roletna! Iz petnih žila zaurlao na Aleksandru, ona jeca na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Ti si jedan monstum: Rajačić iz petnih žila zaurlao na Miljanu, jasno iskazao koliko je ne podnosi! (VIDEO)

Domaći

Nikad brutalniji okršaj Aneli i Alibabe: Izbacuju sav prljav veš, iz petnih žila urliču jedno na drugo! (VIDEO)

Zadruga

Za koliko si me prodala, dobro proceni: Luka zapevao na sav glas hit Nikole Rokvića, ove reči uputio Aneli Ahmić?! (VIDEO)