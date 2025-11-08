Spreman na promenu zarad ljubavi: Terza nikad srećniji pored Mine, rešio da se mane alkohola i uživa sa devojkom! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ana Radulović dala je reč Joci Novinaru koji je porazgovarao sa Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom.

- Mina slušao sam danas kad si priznala da ti smeta Terzin alkohol? - upitao je Joca.

- Pa mi nemamo drugi problem sem tog alkohola. Ja nemam vremena da trpim pijanca i negde onaj prekid na početku nas je ponovo spojio. On me ne guši, ne gušim ni ja njega i mislim da ćemo mi opstati ovakvi. Ja njemu sto posto verujem u sve što priča i znam da nemam nikakvu konkurenciju što se tiče nijedne devojke - rekla je Mina.

- Da li misliš da je on dve godine smrtno zaljubljen u Teodoru pošto mu je ona glavni fokus? - upitao je Joca.

- Ne, ja njemu verujem i on se uozbiljio - rekla je Mina.

- Ja sam veseljak i volim da popijem, ali se negde iznerviram kad vidim neke stvari. Meni majka kad vidi da pijem, kaže: ''Što piješ?''. Mi stvarno nemamo probleme i uživamo, mi ne patimo od podrške i nama je lepo dok je lepo. Da ne kvarimo nešto što je lepo, smanjiću alkohol. Bliže se praznici i taman ću da skupljam piće da imamo za proslavu - rekao je Terza.

Autor: N.Panić