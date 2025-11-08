AKTUELNO

Zadruga

MISLILA SI SAMO O SVOJOJ POPULARNOSTI: Dača istakao da lako druge uvali u problem kako bi sebe uzdigla, pa se se osvrnuo na Luku: PREŠAO SI JOJ PREKO SVEGA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najsebičniju osobu. Prvi je svoj stav iskazao Milan Stojičković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš, Milosava i Joca - rekao je Milan S.

- Luka je na prvom, Uroš je na drugom, a Ivan je na trećem - kazala je Mina.

- Na prvom mestu je Aneli. Ona je bila sebična jer je blatila oca svog deteta, celu porodicu je umešala u rijaliti, kako svoju, tako i njegovu. Neke stvari se ne govore javno. Mislila si samo o svojoj popularnosti. Drugo mesto je Luka, koji je prešao Aneli preko svega i zaboravio na reči koje je Aneli rekla na račun njegove porodice. Treće mesto je Milosava, ne znam koga da navedem - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

