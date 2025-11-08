Ona ne može očima da ga gleda: Anita i Dača skinuli masku Luki Vujoviću, imaju tajnu koja će izazvati HAOS! (VIDEO)

Razvezali jezike!

Anita Stanojlović, Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević razgovarali su u radiju i ponašanju Luke Vujovića i o flertu koji je imao sa Majom Marinković.

- Teodora je jednom rekla da jedina devojka koja ide uz Luku je Anita - rekao je Dača.

- Voli on da koketira, ali ko ne voli? - dodao je Asmin.

- Situaciju iz paba ću tek da ispričam. Jedna osoba mi je rekla da si bila sa Anitom u pabu i da li si ga tad ponudila ajvarom? - pričao je Dača.

- Ne. Ja sam videla da jedu ajvar i pitala sam ga da li hoće moj domaći da donesu, a onda sam izašla. Nije ništa bilo... Luka bi sve i svašta radio, Aneli je sprečila da se razviju neke situacije - govorila je Anita.

- Je l' si gledala njih dvoje u odabranima? - pitao je Dača.

- Videla sam neke situacije gde se gledaju, ogledala, sedeli su zajedno u odabranima. Sad se pomirio sa Aneli, a ona ne može očima da ga gleda - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić