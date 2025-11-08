AKTUELNO

Zadruga

Koliko sam propao, a ona je imala glavu veću od tebe: Bora Santana žestoko napljuvao Milicu Kemez kod Alibabe! Otkrio ko je njen novi dečko, ovo nije mogao ni da sanja (VIDEO)

Razvezao jezik!

Bora Santana otkrio je Asminu Durdžiću da je novi dečko njegove bivše supruge Milice Kemez njegov dobar prijatelj. On je žestoko opleo po njoj, pa priznao i koliko je fizički propao u tom odnosu.

- Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i je smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vreme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Videćeš kad puste slike iz "Zadruge 3" kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je voleo. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu - govorio je Bora Santa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

