Po lajvovima je pričala kako će... Anđelo više ne pada na Anitine suze, progovorio o svim problemima sa njom (VIDEO)

Dosta mu je svega!

Anđelo Ranković porazgovarao je sa svojim prijateljima o svojoj bivšoj devojci, Aniti Stanojlović i problemima koje su imali.

- Stalno mi po lajvovima spominjala kako će da priča o mojim devojkama... Patila, patila moj ku*ac! Znaš si sama šta sam prošao... Sedam meseci pakla i napolju, deset meseci pakla - rekao je Anđelo.

- Mnogo i ti štediš ljude - rekla je Maja.

- Ona je meni o tebi najlepše pričala - rekao je Asmin.

- Ja znam da će ona da plače - rekao je Anđelo.

- Tu je temu pokrenula Miljana Kulić - rekao je Asmin.

- Ja kad sam voleo nijednu ružnu reč nisam rekao za devojku napolju - rekao je Anđelo.

- Sećaš se šta sam ti rekao šta će biti ako uđe? Ja sam doktor - rekao je Bebica.

- Je l' ja trebam da sedim i ćutim i čekam - dodao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić