UNIŠTILI SMO TI JEDNU VEZU: Mića priznao da zamera Aniti ogovaranje pojedinih ljudi, pa otkrio ko je kriv za raskid Đukićeve veze (VIDEO)

Nerealno!

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Dragana Stojančević je naredna nominovala:

- Anita je pružila ruku meni kada je ušla, i sve normalno, ne osećam neku negativnu energiju, sa Druge strane Filipa obožavam, te naravno ostavljam njega - rekla je Dragana.

- Ja moram da budem iskrena, smatram da ono sa Filipom je njena stvar, a on ako kaže da Anita nije utorak devojka, moram da kažem da više verujem Anđelu za vaš odnos. Verujem da ćemo se družiti i to je to. Filip je ozbiljan ludak, ali ga ja volim, zameram mu ono što je rekao Aniti za dete, obožavam te i to je to. Ostavljam Anitu - rekla je Rada.

- Sve što je rekla Milena za njega, ja mislim i pet puta više. Anita je prelepa, fantastična, imaš podršku od mene, sve što0 ti treba. Šaljem njega, nju ostavljam. - rekla je Milosava.

- Ne razumem kada neko kaže da je ona iz šeste, sedme sezone, ljudi mi smo svi isti, ali se promene neke sitnice. Smatram da nije problem što si od*ukala Anđela, a to što si od*ukala Stefana, nikoga ne zanima. To što si radila je sramota, a za to ste krivi i ti i ti ljudi kod kojih si drukala. iskreno ti si meni draga, uvek ću biti tu za tebe, da te vratim na pravi put. O Filipu mislim sve najbolje, on brine o meni, stalno me pita da li mi treba nešto, on je preinteresantan, ali moram da kažem da smo jednu vezu uništili Bora i ja da bismo spasili jednu drugaricu, ali on to razume. Nominujem njega - rekao je Mića.

Autor: N.B.