Bebica ljubomoran na Alibabu? Tedora Delić obelodanila sve detalje, Dača dobro načuljio uši da čuje! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić popričao je sa Teodorom Delić i Dačom Virijević o Sofiji Janićijević, a potom su se osvrnuli i na Nenada Macanovića Bebicu koji je ljubomoran na Alibabu.
- Alibaba i Sofija su isti. Ona je isto muljala, lagala - rekao je Dača.
- Ma kod nje se odmah videlo šta radi - rekla je Teodora.
- Ona ode u Šiša Bar i pozdravlja Medu - rekao je Dača.
- Je l' ovaj tvoj ljubomorisao na mene? - upitao je Alibaba.
- Nije, ali zamerao mi što me grliš - rekla je Teodora.
- Pitao me Darko: ''Je l' ti lepša Maja ili Anita?'', a ja sam rekao: ''Anita'' i bio sam iskren - rekao je Alibaba.
- Da, ali te Maja više radi - rekla je Teodora.
- Ne znam - odgovorio je Alibaba.
Autor: N.Panić