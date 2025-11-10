Bebica ljubomoran na Alibabu? Tedora Delić obelodanila sve detalje, Dača dobro načuljio uši da čuje! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić popričao je sa Teodorom Delić i Dačom Virijević o Sofiji Janićijević, a potom su se osvrnuli i na Nenada Macanovića Bebicu koji je ljubomoran na Alibabu.

- Alibaba i Sofija su isti. Ona je isto muljala, lagala - rekao je Dača.

- Ma kod nje se odmah videlo šta radi - rekla je Teodora.

- Ona ode u Šiša Bar i pozdravlja Medu - rekao je Dača.

- Je l' ovaj tvoj ljubomorisao na mene? - upitao je Alibaba.

- Nije, ali zamerao mi što me grliš - rekla je Teodora.

- Pitao me Darko: ''Je l' ti lepša Maja ili Anita?'', a ja sam rekao: ''Anita'' i bio sam iskren - rekao je Alibaba.

- Da, ali te Maja više radi - rekla je Teodora.

- Ne znam - odgovorio je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić