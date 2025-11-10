AKTUELNO

Zadruga

Bebica ljubomoran na Alibabu? Tedora Delić obelodanila sve detalje, Dača dobro načuljio uši da čuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić popričao je sa Teodorom Delić i Dačom Virijević o Sofiji Janićijević, a potom su se osvrnuli i na Nenada Macanovića Bebicu koji je ljubomoran na Alibabu.

- Alibaba i Sofija su isti. Ona je isto muljala, lagala - rekao je Dača.

pročitajte još

Anita ili Maja? Alibaba obelodanio detalje svog paklenog plana, ovako planira da namagarči crnu mambu! (VIDEO)

- Ma kod nje se odmah videlo šta radi - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ode u Šiša Bar i pozdravlja Medu - rekao je Dača.

- Je l' ovaj tvoj ljubomorisao na mene? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Osušilo mi se grlo: Alibaba priznao da je pretrnuo zbog Stanijine poruke, Bora ga upozorio na druženje sa Anitom! (VIDEO)

- Nije, ali zamerao mi što me grliš - rekla je Teodora.

- Pitao me Darko: ''Je l' ti lepša Maja ili Anita?'', a ja sam rekao: ''Anita'' i bio sam iskren - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, ali te Maja više radi - rekla je Teodora.

pročitajte još

Možda neko pošalje: Alibaba ispituje Anitu koje joj je omiljeno cveće (VIDEO)

- Ne znam - odgovorio je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mina i Dača spremni da pokore Elitu: On najavio haos, Asmin načuljio uši da čuje sve detalje paklenog plana! (VIDEO)

Domaći

Mina je stvarno zaljubljena u Alibabu? Dača sklopio kockice, planira sve da razotkrije! (VIDEO)

Zadruga

Bio je ljubomoran: Dača jedva dočekao da otkrije Teodori detalje iz Sofijine veze sa Atmirom! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz se odao da je ipak flertovao sa Sofi? Sandra obelodanila sve detalje, Anđeli neće biti dobro! (VIDEO)

Zadruga

Ženama neće biti dobro! Janjuš otkrio detalje aftera sa Stanislavom, zbog ovoga je ljubomoran i dan danas! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)