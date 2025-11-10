AKTUELNO

Pronašle zajednički jezik: Aneli i Anita otkrila kako su im deca prihvatila nove partnere! (VIDEO)

Zaboravile na sukob i bacile se na ozbiljne teme!

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić pričale su u sobi za izolaciju kako su njihove deca prihvatila nove partnere sa kojima su ih upoznale.

- Ja nisam htela da ih upoznajem, ali Anđelo je došao ispred zgrade i pitao da uđe i kad sam rekla da je Aleksej tu rekao je da će da ga upozna. Igrali su fudbal, pravili golove, donosio mu dresove. Svaki dan ga pominje - pričala je Anita.

- Tako isto i za Luku - dodala je Ahmićeva.

- Nije imao takav odnos da se ljube, ali su se igrali - gvoorila je Anita.

- Curice su drugačije, njoj je falila očinska figura - rekla je Aneli.

- Moj Aleksej hvala Bogu to ima - rekla je Anita.

