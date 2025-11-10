Samo korist i interes: Nerio brutalno opleo po tetki Aneli i Luki Vujoviću, neće biti dobro kad ovo saznaju! (VIDEO)

Haos!

Nerio Ružanji bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Kako ti deluje odnos Alibabe i Aneli? - upitao je Darko.

- Moram reći da je poslednjih dana ona iskrenija, da li je to zato što je Mića posavetovao da od laži nema ništa ili nešto drugo, ne znam - otkriva Nerio.

- Kako vidiš Luku i Aneli? - upitao je Darko.

- Tu vidim samo vidim korist i interes - rekao je Nerio.

- Šta misliš o Teodori i Bebici? - upitao je Darko.

- Mislim da on vidi sve, ali se pravi lud. Ona je trebala da skoči na Filipa, ali ona to nije uradila. Ne znam kakav je ovo raskid svakako kad i dalje spavaju zajedno i grle se - rekao je Nerio.

- Šta ti misliš, ko se u ovoj situaciji pokazao Bebici i Teodori kao iskren prijatelj, a ko ne? - upitao je Darko.

- Svi koji su bili tamo, vide te stvari i ćute. Svi su videli sve, ali su uživali u hrani i piću - rekao je Nerio.

- Kako ti se čini Anita? - upitao je Darko.

- Nije joj trebalo da proziva utorak devojke i onda da padne prvu noć na Filipa - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić