Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

Kakav preokret!

Asmin Durdžić shvatio je da Teodora Delić više ne voli Nenada Macanovića Bebicu i da je on samo uhodi, te je rešio da joj pruži podršku i dovede je u svoj krevet kako bi je vratio na stari put.

- Njemu smeta što se druži sa mnom, ima da spavaš sa mnom i da se družiš 24 h, a Dača će ići kod njega. Dača se oseća kod mene sigurno i to je to - rekao je Alibaba.

- Šta ste hteli da mu kažete? - upitala je Teodora.

- Ma nije korektan lik, okreće priču da ona njega uhodi - rekao je Alibaba.

- Mi smo zajedno u krevetu, ali se ne grlimo - rekao je Teodora.

- Ja ga pitam: ''Šta je tvoje mišljenje'', a on kaže: ''Nju ne zanima niko, samo ja'' - rekao je Alibaba.

- Hoću malo da se udaljim - rekla je Teodora.

- Nemoj da se bojiš - rekao je Alibaba.

- To su prošla vremena da može tako da se ponaša - dodao je Terza.

- Razmišljam kako da te izvedem na prvi put. Ti si mlada, lepa i zgodna. Šteta, Bog te stvorio, a ti... - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić