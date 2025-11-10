AKTUELNO

Zadruga

Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakav preokret!

Asmin Durdžić shvatio je da Teodora Delić više ne voli Nenada Macanovića Bebicu i da je on samo uhodi, te je rešio da joj pruži podršku i dovede je u svoj krevet kako bi je vratio na stari put.

- Njemu smeta što se druži sa mnom, ima da spavaš sa mnom i da se družiš 24 h, a Dača će ići kod njega. Dača se oseća kod mene sigurno i to je to - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Pala mu roletna: Bebica počeo da uhodi Teodoru, Alibaba pali vatru! (VIDEO)

- Šta ste hteli da mu kažete? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma nije korektan lik, okreće priču da ona njega uhodi - rekao je Alibaba.

- Mi smo zajedno u krevetu, ali se ne grlimo - rekao je Teodora.

- Ja ga pitam: ''Šta je tvoje mišljenje'', a on kaže: ''Nju ne zanima niko, samo ja'' - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Likuje na sav glas: Matora ne krije sreću zbog razotkrivanja Anite i Anđela, jedva čeka nastavak priče o haosu koji se događao mesecima! (VIDEO)

- Hoću malo da se udaljim - rekla je Teodora.

- Nemoj da se bojiš - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- To su prošla vremena da može tako da se ponaša - dodao je Terza.

pročitajte još

Tamara i ja smo celu noć čuvali Alekseja: Anđelo najavio karambol, otkrio da Anitu drži u šaci (VIDEO)

- Razmišljam kako da te izvedem na prvi put. Ti si mlada, lepa i zgodna. Šteta, Bog te stvorio, a ti... - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Uvek ću prihvatiti i podržati, imaju moj blagoslov: Majka Teodore Delić nikad srećnija zbog veridbe koja će se desiti, za Pink.rs otkrila sve detalje!

Domaći

ČEKA DA ANELI NAPRAVI GREŠKU! Dačo izneo detalje Lukine DVOSTRUKE igre i njegovog muvanja sa Majom: Ahmićeva će počupati kosu s glave (VIDEO)

Domaći

ODLUČILA DA UBRZA PROCES! Kačavenda sluti na novi par Elite 9: Za potrčke izabrala Anđela i OVU učesnicu (VIDEO)

Domaći

AFERA 'SOBA 501' TRESE BELU KUĆU! Isplivala istina: Aneli čekala Janjuša u hotelu, on pokušao da ubedi da je nije video! Asmin progovorio sumnjama da

Zadruga

NIKAD NEĆU DOZVOLITI DA PONIŽAVA STANIJU! Asmin skovao pakleni plan da se osveti Maji, u sve umešao Boru (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Kačavenda zabola Vanji novi nož u leđa i svojim glasom joj presudila da ode u izolaciju! (VIDEO)