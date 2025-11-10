Mama ti nije dala da spavaš kod mene: Anita i Anđelo se brutalno unakažavaju, izbacili tonu prljavoš veša! (VIDEO)

Nikad veći karambol!

U Beloj kući sve se treselo zbog žestokog sukoba Anite Stanojlović i Anđela Rankovića koji su u brutalnom ratu izneli gobili prljavog veša iz svog odnosa.

- 31. si uletela u restoran, a četiri vikenda nisam bio zbog svađe sa tobom i zbog tebe nisam mogao da radim i peglao sm situaciju. Uletela si u lokal u pola sedam kad se završio matine, a dok se spremalo za Novu godinu rekla si mi da moramo da pričamo. Ti si došla iz Šimanovaca jer je rečeno da sam pozdravljao Aneli. Ja sam otišao do moje devojke koja se pitala da li ćeš da je udariš - govorio je Anđelo.

- Ti si celu "Elitu 7" znao da je takva i spasio si je od Matore - rekao je Ivan.

- Nama je kancelarija u lokalu dva sa dva, nisam mogao da se pomerim. Ja imam sve snimke sa kamera. Ja sam krenuo da izlazim, nisi mi dala, a ja sam pozvao policiju. Nisam imao gde, a hteo sam sa devojkom da izađem iz lokala. Krenuo sam da urlam na nju, govorio joj sve i svašta. Moja devojka je rekla da se ne blamiramo i da me pusti, ali one je skakala i vređali smo se - nastavio je on.

- Sve snimke sam pustila, ti si meni pretio da ćeš da me prebiješ. Imam ja još snimaka. Njegova mama me je vređala, rekla je da sam kopile i romkinja. To je tvoja fina i kulturna mamica - dodala je Anita.

- Ti si kukala jer sam ja tebi polomio telefon - rekao je Anđelo.

- Ne, nego jer nisam znala za tvoju devojku

- Šta imaš da znaš to je 31. decembar, a mi od 26. septembra nismo bili zajedno. Da li smem posle tri meseca da budem sa drugom devojkom? Imao sam 100 devojaka posle tebe, u oktobru sam imao drugu i za moj rođendan - pričao je Anđelo.

- Meni je stigla policija za srpsku Novu godinu jer sam objavila da ću da objavim kakav si ti. Poslao si mi policiju jer nisi hteo da objavim kakav si, ali sam ja svako objasvila. Ne možeš da se foliraš, tvoja reputacija se pokvarila i tvoje pravo lice je izašlo. O meni se zna da sam najgora, ali se za tebe nije znalo. Ne možeš više da se praviš da si fin, kad nisi fin. Ti si našao buržujku koja te izdržava. Tvojoj mami sad odjednom ne smetaju deca, a moje dete je smetalo. Ti si rekao da si svestan da će svaka da smeta i da neće nijedna da joj odgovara. Juče je bila Teodora, danas ja, a sutra neka treća. Ti si jednom spavao kod mene, mama ti nije dala da spavaš kod mene - pričala je Anita.

- Kako onda idem i letujem sa devojkama? Kako izlazim? Tebe neće - dodao je Ranković.

- Odgovaralo je da uđeš sa devojkom koja ima najveću podršku i da dobijaš poklone i vaučere - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić