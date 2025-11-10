AKTUELNO

Zadruga

Ne može da se smiri: Anita ne dolazi sebi nakon haosa sa Anđelom, obelodanila nove detalje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Anita Stanojlović nakon haosa sa Anđelom Rankovićem otišala je u pab "Prijatelji" gde je razgovarala sa Lepim Mićom.

- Zar nije bilo sve okej pred moj ulazak? Rekli ste da idete na more - rekao je Mića.

pročitajte još

RAT DO ISTREBLJENJA: Anđelo obelodanio skandalozne detalje! Anita zbog raskida htela sebi da oduzme život, a njemu ostavi sina Alekseja (VIDEO)

- Nije hteo da ide, rekao mi je: "Šta da kažem mami gde sam dve nedelje?" On je otišao u Švajcarsku na vaučer sa drugom devojkom. On je mene sve vreme lagao. On zna da ja pričam istinu, a zbog toga viče. Ja mu jesam pretila, ali nisam nikad ništa uradila, a on je meni pred detetom polomio stan palicom. Dete mi je tad bilo u drugoj sobi. Bio je dogovor da uzmemo stan, da on dolazi tu, sređujemo ga. On je jednom došao i rekao da mu mama ne da. On je dao pola depozira, a ja sam sve plaća i njemu parking za auto. On je posle 20 dana prestao da ima odnose sa mnom. Ja gola šetam, a on ništa. Ja sam kao htela da raskinem samo da bih videla reakciju, a on me je molio da ne raskinem i da pustim vreme da nam se ne bi sladili. Otišla sam na more sa detetom, on mi tamo slao iznenađenje - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš da je imao novu devojku, a bio je sa tobom? - pitala je Jakšićka.

- Ne znam, sumnjala sam. Ja sam počela da ga smara i da pravim haos. Htela sam da me ostavi uživo, a ne preko poruke posle devet meseci veze - rekla je Anita.

pročitajte još

Plakao si mi u stanu da želiš da pobegneš od mame: Karambol u Eliti! Anđelo i Anita tresu zidove urlicima, žestokom okršaju nema kraja (VIDEO)

- Ako nije imao emociju zašto je lupao po stanu? To ne bi radio neko ko nema emocije. Što je razlupao stan? - pitala je Jakšićka.

- Svađali smo se - rekla je Stanojlovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Niko ovde nije glup: Mina ne dolazi sebi nakon Alibabinog priznanja da je zaljbuljena u njega! (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi! Janjuš pokušava da smiri Asmina, on opleo po Urošu: Nemam ja živaca za pe*ere (VIDEO)

Zadruga

Suzama poplavio sve: Đole VIP Kralj jeca na sav glas, zbog haosa sa Božom ne dolazi sebi! (VIDEO)

Zadruga

Ona je htela da pije i da ide dalje: Luka obelodanio detalje haosa sa Anelinog rođendana! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Sunčica više nikome neće da ćuti, rat sa Anđelom nema kraja! (VIDEO)

Zadruga

Ne zaustavlja se: Boginja ne može da preboli jer je Filip neće, ne prestaje da urniše Vanju! (VIDEO)