Ne može da se smiri: Anita ne dolazi sebi nakon haosa sa Anđelom, obelodanila nove detalje (VIDEO)

Drama!

Anita Stanojlović nakon haosa sa Anđelom Rankovićem otišala je u pab "Prijatelji" gde je razgovarala sa Lepim Mićom.

- Zar nije bilo sve okej pred moj ulazak? Rekli ste da idete na more - rekao je Mića.

- Nije hteo da ide, rekao mi je: "Šta da kažem mami gde sam dve nedelje?" On je otišao u Švajcarsku na vaučer sa drugom devojkom. On je mene sve vreme lagao. On zna da ja pričam istinu, a zbog toga viče. Ja mu jesam pretila, ali nisam nikad ništa uradila, a on je meni pred detetom polomio stan palicom. Dete mi je tad bilo u drugoj sobi. Bio je dogovor da uzmemo stan, da on dolazi tu, sređujemo ga. On je jednom došao i rekao da mu mama ne da. On je dao pola depozira, a ja sam sve plaća i njemu parking za auto. On je posle 20 dana prestao da ima odnose sa mnom. Ja gola šetam, a on ništa. Ja sam kao htela da raskinem samo da bih videla reakciju, a on me je molio da ne raskinem i da pustim vreme da nam se ne bi sladili. Otišla sam na more sa detetom, on mi tamo slao iznenađenje - govorila je Anita.

- Misliš da je imao novu devojku, a bio je sa tobom? - pitala je Jakšićka.

- Ne znam, sumnjala sam. Ja sam počela da ga smara i da pravim haos. Htela sam da me ostavi uživo, a ne preko poruke posle devet meseci veze - rekla je Anita.

- Ako nije imao emociju zašto je lupao po stanu? To ne bi radio neko ko nema emocije. Što je razlupao stan? - pitala je Jakšićka.

- Svađali smo se - rekla je Stanojlovićeva.

Autor: A. Nikolić