URLA IZ PETNIH ŽILA! Obezbeđenje opkolilo Jovanu advokaticu, ona povikala: Izađi debeli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Burno jutro.

Tokom ovog jutra Jovana Mitić napavila je karmbol sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Iako je on otišao da spava nakon njihovog prepucavanja, ona je nastavila da besni i urla po Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pi*ko debela, izađi pi*ko, odavde se izlazi, je*em li ti sve, da mi on kaže da p*šim Jakovu dva meseca. Da me j*be Jakov Tumanski - vikala je advokatica.

- 40 njih hoće da spava, ženo smiri se - rekla je Milena Kačavenda.

- Ne želim da spavam. Ne maltretiram ja vas, adresa vam je tamo. Koji ljudi da spavaju? Vi ovde branite Bebicu, ćutite - urlala je Jovana.

- Treba da letiš odavde psihijatrijski slučaju - navela je Kačavenda.

- Šta me boli p*čka da l' vam se spava, slepci - ponovila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđenje je sve vreme bilo na oprezu.

Autor: R.L.

