URLA IZ PETNIH ŽILA! Obezbeđenje opkolilo Jovanu advokaticu, ona povikala: Izađi debeli! (VIDEO)

Tokom ovog jutra Jovana Mitić napavila je karmbol sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Iako je on otišao da spava nakon njihovog prepucavanja, ona je nastavila da besni i urla po Beloj kući.
- Pi*ko debela, izađi pi*ko, odavde se izlazi, je*em li ti sve, da mi on kaže da p*šim Jakovu dva meseca. Da me j*be Jakov Tumanski - vikala je advokatica.
- 40 njih hoće da spava, ženo smiri se - rekla je Milena Kačavenda.
- Ne želim da spavam. Ne maltretiram ja vas, adresa vam je tamo. Koji ljudi da spavaju? Vi ovde branite Bebicu, ćutite - urlala je Jovana.
- Treba da letiš odavde psihijatrijski slučaju - navela je Kačavenda.
- Šta me boli p*čka da l' vam se spava, slepci - ponovila je ona.
Obezbeđenje je sve vreme bilo na oprezu.
