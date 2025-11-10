URLA IZ PETNIH ŽILA! Obezbeđenje opkolilo Jovanu advokaticu, ona povikala: Izađi debeli! (VIDEO)

Burno jutro.

Tokom ovog jutra Jovana Mitić napavila je karmbol sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Iako je on otišao da spava nakon njihovog prepucavanja, ona je nastavila da besni i urla po Beloj kući.

- Pi*ko debela, izađi pi*ko, odavde se izlazi, je*em li ti sve, da mi on kaže da p*šim Jakovu dva meseca. Da me j*be Jakov Tumanski - vikala je advokatica.

- 40 njih hoće da spava, ženo smiri se - rekla je Milena Kačavenda.

- Ne želim da spavam. Ne maltretiram ja vas, adresa vam je tamo. Koji ljudi da spavaju? Vi ovde branite Bebicu, ćutite - urlala je Jovana.

- Treba da letiš odavde psihijatrijski slučaju - navela je Kačavenda.

- Šta me boli p*čka da l' vam se spava, slepci - ponovila je ona.

Obezbeđenje je sve vreme bilo na oprezu.

