OBEZBEĐENJE JE ODVOJILO OD NJEGA! Advokatica pljunula Bebicu, sasuli jedno drugom SALVU UVREDA u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko ne spava.

Nenad Marinković Bebica izašao je iz spavaće sobe, a Jovana Mitić odmah je krenula da ga psuje.

- Je l' si se molio Boga da ti da rogove - pitala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona ga je zatim pljunula u prolazu.

- Nije dogovor da ti Asmin namešta jaknu - rekao je Bebica Teodori, dok mu je advokatica dobacivala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne maltretiraj devojku, psihiću, to je nečije dete, ako nemaš osećaj za svoje dete njeni roditelji imaju, usta li te mrtva j*bem - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona ga je ponovo pljunula, a onda ju je obezbeđenje udaljilo od Bebice.

- Gde su ti deca degeneriku - pitala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde su tebi deca - pitao je Bebica.

Autor: R.L.

