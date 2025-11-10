OBEZBEĐENJE JE ODVOJILO OD NJEGA! Advokatica pljunula Bebicu, sasuli jedno drugom SALVU UVREDA u lice! (VIDEO)

Niko ne spava.
Nenad Marinković Bebica izašao je iz spavaće sobe, a Jovana Mitić odmah je krenula da ga psuje.
- Je l' si se molio Boga da ti da rogove - pitala je Jovana.
Ona ga je zatim pljunula u prolazu.
- Nije dogovor da ti Asmin namešta jaknu - rekao je Bebica Teodori, dok mu je advokatica dobacivala.
- Ne maltretiraj devojku, psihiću, to je nečije dete, ako nemaš osećaj za svoje dete njeni roditelji imaju, usta li te mrtva j*bem - rekla je advokatica.
Ona ga je ponovo pljunula, a onda ju je obezbeđenje udaljilo od Bebice.
- Gde su ti deca degeneriku - pitala je Jovana.
- Gde su tebi deca - pitao je Bebica.
Autor: R.L.