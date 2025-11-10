AKTUELNO

DRAGA SAVETA! Asmin i Miljana podržali Bebicu, pravdaju njegovu ljubomoru, Teodora NE ZNA ŠTA JU JE SNAŠLO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove ljubavne zavrzlame nigde nema.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić počeli su da se raspravljaju, a on da joj ljubomoriše. Miljana Kulić našla se tu, te je podržala Bebicu i rekla da Teodorino ponašanje zaista nije u redu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovako joj Asmin namešta jaknu - istakao je Nenad.

Miljana se složila da to nije u redu ako su u vezi.

- Jeste, ako ste u vezi, ne treba tako - složila se Miljana.

- Kakve veze to ima, kome se ti obraćaš dok pričaš sa mnom? Ti si meni rekao da ne pričam sa njom - navela je Teodora.

- Jesam, zato što nije normalna - rekao je Bebica.

On je nakon toga pozvao i Asmina Durdžića da ga pita da li bi mu smetalo da neko tako pipa njegovu devojku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' bi ti smetalo, da neko tvojoj devojci stavi ruku ovako, da namešta jaknu - pitao je Bebica.

- Smetalo bi mi, smetalo bi mi i da gleda Filipa Đukića, to ti je veći problem nego što sam ja - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

