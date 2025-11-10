AKTUELNO

Zadruga

TO JE VAŠ TERMIN: Toša isprozivao Anitu, ona ostala bez teksta! AŽURIRAO JOJ SOFTVER! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razbucao ih!

Toša je nakon razgovora sa Janjušem došao da se upozna sa Anitom Stanojlović, te ju je pohvalio da je lepa, a ona mu je uzvratila komplimentima.

- Mnogo si lepo obučen - istakla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ću, mora neko ovde da bude lepo obučen - naveo je Toša.

- Izgledaš kao da si krenuo na pecanje, ali kao pomoćnik - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dajte mi neku pikanteriju znate da sam ja perverznjak - rekao je Toša Aniti, Dači i Mini.

- Da li se raduješ utorku ili sredi - pitao je Toša Anitu.

- Sredi ujutru - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Normalno, to je vaš termin! Imaš neke nove udarne dane - pitao je Toša.

Autor: R.L.

