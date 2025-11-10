TO JE VAŠ TERMIN: Toša isprozivao Anitu, ona ostala bez teksta! AŽURIRAO JOJ SOFTVER! (VIDEO)

Razbucao ih!
Toša je nakon razgovora sa Janjušem došao da se upozna sa Anitom Stanojlović, te ju je pohvalio da je lepa, a ona mu je uzvratila komplimentima.
- Mnogo si lepo obučen - istakla je Anita.
- Šta ću, mora neko ovde da bude lepo obučen - naveo je Toša.
- Izgledaš kao da si krenuo na pecanje, ali kao pomoćnik - rekao je Dača.
- Dajte mi neku pikanteriju znate da sam ja perverznjak - rekao je Toša Aniti, Dači i Mini.
- Da li se raduješ utorku ili sredi - pitao je Toša Anitu.
- Sredi ujutru - rekla je Anita.
- Normalno, to je vaš termin! Imaš neke nove udarne dane - pitao je Toša.
Autor: R.L.