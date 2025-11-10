ON TE PONIŽAVA, A NI TI NEMAŠ POŠTOVANJA PREMA NJEMU! Sara Šajić postavila Teodoru i Bebicu na svoje mesto, a onda su Miljana i Miladin ZARATILI (VIDEO)

Tako ih je procenila.

Sara Šajić prvi mali budžet je dala Aleksandri Babejić uz obrazloženje da joj se ne sviđaju njeni postupci prema Miljani Kulić.

- Ne sviđa mi se što voli da krade i tračari, mislim da nisi dobar primer ni za šta - rekla je Sara o Sandri i dala joj mali budžet.

- Neriu dve hiljade, kad si ušao svi smo te podržali, ispao si velika žrtva, ali mi se tvoje ponašanje, nekako si upao u klanove, izdvojio si se, postao si prepotentan - navela je ona.

- Teodora, smatram da si folirant, da Bebicu koristiš samo zbog opstanka, nećeš da raskineš sa njim jer imate podršku i plašiš se da ne iznese neke stvari o tebi, inače bi prekinula svaki odnos sa njim. Ne možeš da pobegneš od njega, on te ponižava, ali nemaš ni ti poštovanja prema njemu - rekla je Sara i dala mali budžet Delićki.

- Ja samo da kažem mi smo raskinuli - istakla je Teodora.

Miladin Srdanov takođe je dobio mali budžet od Sare, te je istakla da je on lažov.

- Ja imam bioenergiju veliku, ne prema svakome, znam da to ne može neko da shvati - rekao je pop, a Miljana je istakla da je pravi lažov.

Autor: R.L.