Surov sud Miljane Kulić: Urnisala niskim udarcima Bebicu i Teodoru zbog veridbe, jedna stvar joj se nimalo nije dopala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešava ih prozivkama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi progovorio o svojoj veridbi.

OCA STE UBILE TI I SITA! Asmin izneo skandalozne tvrdnje na račun Ahmića, pa jednim potezom uništio Aneli: U Sarajevu si uhapšena zbog... (VIDEO)

- Bebice šta je najveći problem i zbog čega su takmičari ljubomorisali na goste? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma to je meni smešno da oni razmatraju koga sam ja pozvao i zašto. Najveći problem je što ja nisam zvao Nerija, zamisli oni meni razmatraju što ja nisam zvao Nerija. Najveću ljubomoru su pokazali Ivan, Aneli i Luka. Moje je pravo da zovem koga hoću, a jedino mi je žao i krivo što nisam zvao je Terza jer ja znam njega 17 godina unazad. Problem je što ovde ljudi ne smeju da kažu šta misle o drugima, a koliko se ja sećam Janjuš i Ivan su bili top od početka. Način na koji je to pokušao da uradi sa Janjušem je vrlo kvarno, a što se tiče Asmina takođe je to sve bilo u sedmoj sezoni i mi nikakav sukob nismo imali. Pokušali su Boru da ponize tako što su hteli da kažu da je on dvorska luda i voditelj na veseljima. To su neka njihova nezadovoljstva i to ustane da kaže Ivan Marinković kog je Luka izudarao, a on otišao kod njega na veridbu - rekao je Bebica.

Ne želim da se vraćam na bivšeg: Miljana daje sve od sebe da sazna detalje haosa Anđela i Anite, ali uzalud! (VIDEO)

- Meni bi bilo neobično da su zvali mene, a da su zvali Terzu. Ja nisam očekivao, niti me pogodilo što me nisu zvali. Ja nisam neki paćenik da nemam da jedem, ja ovde bolje jedem od većine - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko su ovi ljudi nesrećni, ovo je strašno. Njima ne smeta što Nerio nije bio kod mene na veridbi već što je Nerio ovde - rekao je Bebica.

Njihovoj sreći nema kraja! Teodora i Bebica cvetaju, Veliki šef ih iznenadio (VIDEO)

- Moram da kažem da su mi njihovi stajlinzi smehotresni i stvarno mi je smešno. Smatram da je usiljeno jer Teodora gleda Filipa i on nju, kao i sve ostalo. Apsolutno smatram da Bebica voli Teodoru, a ona njega smatra kuvarom, da zaradi honorar, a kada ona uzme pare neće ga ni videti ni čuti - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić

