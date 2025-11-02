Bora ti se nije istinski svideo: Filip Đukić bez dlake na jeziku dao sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

NIje ih poštedeo!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Mislim da Miki više nije nego što jeste za ovaj projekat. Mislim da nisi verbalno jak za većinu razgovora i svađa, ne znam da li si naučio da rešavaš ovo na drugačiji način, pošto vidimo da ti je kratak fitilji, pa se plašiš sebe. Što se tiče situacije sa Kačavendom mislim da si tu pogrešio i mislim da si trebao odmah da kažem da si tako rekao, a pravdanjem si dao ljudima za pravo da te saleću sa svih strana. Kad si branio Zoricu mislim da si i tu pogrešio jer znamo da Zorica može da se svađa sa 10 ljudi. Što se tiče Jakšićke imamo dobar odnos i mislim da si dobra p*čka milfara. Ne dopada mi se kako komentarišeš svoje teme, uvek ostavljaš prostora. Dosta si namazana, znaš da manipulišeš i ne znam da li si folirant. Mislim da ti se Bora nije istinski svideo. Mislim da žudiš da budeš u priči na silu, čim ponavljaš da ti je četvrti rijaliti. Baš zato što se Mikiju ide kući njega ostavljam, a šaljem Jakšićku - govorio je Filip.

- Meni se jako dopada Mikijev karakter i mentalni sklop. Činjenica je da se nisi snašao za stolom i da ne želiš da se snađeš, a van stola si jako komunikativan i zanimljiv. Ako ti prirodno nije došlo, ne moraš da se aktiviraš. Aleksandra, o tebi imam baš lepo mišljenje i volim tvoj personaliti. Moj utisak je da namerno podbadaš, imas doskočice da bi izazvala reakcije. Tako isto i sa muškim odnosima. Ostaviću Aleksandru - rekla je Vanja Prodanović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić