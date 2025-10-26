Surovo iskren: Filip bez dlake na jeziku priznao koliko gorzno mišljenje ima o vezi Aneli i Luke! (VIDEO)

Nije ih štedeo!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić.

- Ne bih da se ponavljam jer su svi rekli sve. Ovo što plače sad je njen povređen ego. Ona je meni na samom početku osmice rekla da je ušla zbog Janjuša, a onda je rekla da čuva krevet za Cara. Kad je videla da neće ući ni Filip, ni Janjuš, a onda si maštala o muškarcu kao što je Anđelo. Što se tiče Luke već sam pričala o njemu. U ovoj situaciji ostavljam Luku - rekla je ona.

- Aneli sam ovde bolje upoznao, nemam loše mišljenje o njoj i ne ulazim u to što ima konflikte sa mojim prijateljicama Minom i Majom. Kad kažu da krv nije voda videli smo da je vode večeras i za Neria treba da se zapitaš. Meni je to najveći utisak večeras. Što se tebe tiče upoznaćemo se, želim ti sve najbolje. Meni deluješ da si lepa žena, videćemo. Luku poznajem godinu i po dana, Filip nas je upoznao. Kad smo se jednom čuli on je bio u nekoj šumi 24 sata i ovo je za njega mačiji kašalj i ništa ga ne potresa. Nije mi se svidelo to što si pričao ljudima da nominuju tebe ako te poštuju. Ja ću da nominujem Aneli jer Luku znam duže - govorio je Bora Santana.

- Što se tiče Aneli i dalje imam stav da nisi loša osoba, ali mislim da je način tvog vaspitanja i odrastanja gde je svakodnevnica foliranje i laganja i da je to uticalo na tebe. Mislim da bi volela da izađeš iz te priče, ali ne znaš kako. Što se tiče tvojih priča u kući nije mi logično da si dozivala Asmina, a da sad nećeš da pričaš i govoriš mu da odj*be. I dalje mi je Asmin mnogo uverljiviji. Kad je Asmin rekao nešto za auto koji je ogreban ili zapaljen skočila si kao iz topa i meni je to dalo za pravo da mislim da si u pravu. Za neku nebitnu priču si skočila, dok za neke priče kako ste se upoznali i da li te je ostavio pre Stanije ti ćutiš. Rekla si da sa Sitom nisi pričala o Neriu, a kako onda znaš da on laže? Ja ne znam ko misli da je Nerio laže. Ti i da nisi sa Sitom pričala o tome, pa nelogično mi je da nisi pričala i nakon što je ušao. Što se tiče Luke i tebe mislim da on ima veće emocije prema tebi nego ti prema njemu. Mislim da je Luka bio svestan da vaš odnos nije bio savršen, vozio je priču da je bilo savršeno i kao da je sam poverovao u to. On je napravio neke greškice, poremetilo ga je to za Janjuša što je došlo, ali nije hteo da prizna da ga ne bi razapeli. Sumnjati, nemate poverenje i mislim da je ono što se desilo pre dva dana eskaliralo u raskid, a ti kao da si ga navodila sve dok nije pukao. Odnos bez poštovanja i bez poverenja, pa i da se pomirite to ne vodi nigde. On je vozan za svoju porodicu, imali smo normalno detinjstvo i normalno da nam znači šta misli porodica. Jeste on možda presekao i da ga ne zanima šta misli porodica, ali znam da mu znači i mislim da mu je pao kamen sa srca kad je sve izbacio iz sebe. Normalno da ostavljam Luku - govorio je Filip.

Autor: A. Nikolić