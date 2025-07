Zlatni saveti i žestoke kritike: Gledateljka bez dlake na jeziku sasula sve Munji, Stefani i Matoroj! (VIDEO)

Nije ih štedela!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka Marina.

- Najviše zovem zbog Matore, hoću da je pohvalim jer me je ekstremno nervirala u prošlim sezonama. Fali joj malo obarozvanja, na tome bi mogla da poradi. Najviše ti zameram kad si sa nekim u vezi iznošenje intimnih stvari, pa je to mnogo i za šofera. Fenomen ljudi kao što si ti i Kačavenda i Marinković koji su intelektualna institucija sebi da dozvolite neke stvari. Kačavendu prozivam i neka se sabere i neka ne želi za Gastozom. Ne želim nikog da vređam, ali neke stvari moraju da se nazovu pravim imenom, čovek ne može da razlikuje kad je neko smešan i duhovit, a Gastoz je smešan. Kačavenda sebi ne sme to da dozvoli, ona je institucija za mnoge, a to mislim i za Marinkovića i tebe - govorila je Marina.

- Slažem se. Rekli su mi da se Kačavenda na početku emisije izvinjavala Gastozu, posle onavkih reči, neke stvari se ne opraštaju. Njega boli d*pe za sve, on je došao i ima svoj cilj - dodala je Matora.

- Njega niko ne interesuje i on je strašno nesrećan. On treba da se sabere jer je tužno što je on pobedio, neko sa takvim osobinama. Ne pominjem Anđelu, kojoj treba stručna pomoć. Svi se ovakvi i onakvi, ali oni su ekstremi. Munjo, imam tremu kad pričam sa tobom, mnogo si pametan. Matoru bolje da si prebio nego što si joj ono rekao i što si joj po srci i duši udarao. Munjo, to je greh veliki. Vi ste mladi ljudi, posebno Stefani. Ne želim da je kritikujem, ali neka preispita svoje stavove i svoja razmišljanja - nastavila je gledateljka.

- Ja nisam vređao da bih bio prvi. Rekao sam da to ne podržavam, ali Vi niste u mojoj koži - rekao je Munja.

- Gde je logika da kriviš Matoru, a ona joj je zabranila da ti kaže - dodala je gledateljka.

- Matora je krila zbog svojih roditelja, a ja sam krila zbog njega - rekla je Stefani.

- Da li biste Vi voleli više da Vam sakriju dete ili da Vas psuju morbidno? - upitao je Munja.

- Ja kažem da je to odvratno i gnusn, nemam reči za to, ali prvi krivac je Stefani. Ja sam gledala prošlu sezonu i vaš odnos i ljubav veliku. Zašto si sebi dozvolio da maltretirašp Uroša i da na kraju se diskvalifikuješ, pa ostaviš svoju veliku ljubav? Znači Uroš je bio jači od tvoje velike ljubavi? - govorila je gledateljka.

- Nije baš tako. Nije Uroš kriv, ja sam kriv. Bilo je pred kraj, desilo se i to je to - rekao je Munja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić