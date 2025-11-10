TRČAO SI ZA MNOM KAO KER: Maja stavila Uroša na pijedestal najvećih POLTRONA, Stanić brutalno isprozivao Daču, nazvao ga Asminovim PAPAGAJEM! (VIDEO)

Napeto u Beloj kući!

Učesnici Elite danas biraju najveće poltrone. Naredna koje je iskazala svoj stav, kada je reč o ovoj temi, bila je Maja Marinković.

- Ja volim kada je neko individua, sam za sebe, a ne nečiji poltron. Na prvom mestu je Uroš. One kao svinja, ide tamo gde je korito. Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj - rekla je Maja.

- Smešna ispadaš. Izdala si sve svoje drugarice. Navodno si Stanijina drugarica, a muvaš se sa Asminom - kazao je Uroš.

- Imam pravo na svoje mišljenje. Trčao si za mnom kao pseto. Ne želim da imam svoje poltrone, mene niko ne treba da štiti - kazala je Maja.

- Ja sam govorio da si ku*va, a ti pojela sve moje reči i nastavila sa mnom da se družiš. Ti si moj poltron bila - istakao je Uroš.

- Kao što sam i rekla, ti si jedno obično pseto. Na drugom mestu je Dača, on se nalazi na listi poltrona, odnosno ljudi koje smatram poltronima - kazala je Maja.

- Vi trčkarate za mnom, pa onda govorite kako sam ja poltron, kako da ne, to istina nije. Budite realni, ti si, Majo, na listi mojih poltrona, da se razumemo - kazao je Dača.

- Navedite i vi mene, ako mislite da sam ja poltron, šta me briga. Što se tiče treće osobe, to je Aleksandra Babejić. Ne treba ti to da ratuješ preko drugih ljudi - istakla je Maja.

- Dača je neko ko sve što ja kažem, on ponovi. On je uvek nečiji poltron. Sad se šlepa za Asmina, veoma si subjektivan. Gazda ti je Asmin. Ti si njegov papagaj. Asmin je drugom mestu, a na trećem je Mića - kazao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.