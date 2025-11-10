RAT NA NEKOLIKO FRONTOVA: Miljana Kulić zaratila sa pola Bele kuće, osula žestok rafal po Ivanu, Zorici i Luki! Iznela brojne uvrede! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je iznela svoje mišljenje, kada je reč o najvećim poltronima u Beloj kući, bila je Miljana Kulić.

- U poslednjih nekoliko dana, veoma sam se vezala za Asmina. Sad ću baš biti pristrasna, kada je on u pitanju, to sam čisto rekla da vas sve obaestim. Što se poltrona tiče, ima ih, dosta ih ima. Ovu Zoricu Zloricu, mnogo boli jer sam ja u korektnom odnosu sa Anđelom. Vređa me, svašta je spremna da mi izgovori. Pre nekoliko dana, bila sam na obaveznim pregledima, a kad sam došla, videla sam da je Zorica dala kačket koji sam joj dala Ivanu Marinkoviću, inače mom najvećem neprijatelju. Njegova mržnja prema našem sinu Željku je veća nego ljubav. Ja sam se zaklela da neću do kraja rijalitija progovoriti reč sa njim. Davala sam mu milion šansi, ali sada je on za mene i čitavu našu porodicu umro. Govedin(Ivan) je užasan je, on nikakav otac nije, to je pokazao kroz sve ove godine. Mira nemam, jer mene ovde dušmani spopadaju svakodnevno. Ja sam neko ko mora da iznese svoje mišljenje, to je tako. Ako je neko dobar sa mnom, ja sam dobra, ako me neko napda, onda ja napadnem te osobe, to je činjenica - kazala je Miljana.

- Ti mene vređaš, ti si mene našla da vređaš? Ajde, bre, sram te bilo - dodao je Ivan.

- Da, ja tebe vređam. Takođe. Ovaj Luka, on me konstantno vređa, nemam mira od njega, svašta je u ovih nekoliko dana izrekao na moj račun. Ja ću se družiti sa Asminom, on je moj drug ovde, neka vam bude jasno. Što se tiče poltrona, na prvom mestu je Govedin(Ivan Marinković) on je Anelin, Matorin i Draganin poltron. Na drugom mestu je Luka, on je od svih branio Aneli i Ahmiće, a sada kada je ušla Aneli, skroz se promanio. On je pokltron porodice Ahmić. Ne znam koj ku*ac si bio poltron, kad si dao 20l mleka, da bi sve prosuo odnosom sa Majom. Na trećem mestu je Aleksandra Babejić - rekla je Miljana.

