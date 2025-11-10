ŽELALA SI DA BUDEŠ DEO... Asmin optužio Jakšićku da ga je dodirivala po polnom organu, ona demantovala, pa ušla u raspravu sa Mikijem: TI SI KAČAVENDINA IGRAČKA! (VIDEO)

Naredna koja je svoj stav iskazala, kada je reč o današnjoj anketi za najvećeg poltrona bila je Teodora Delić.

- Luka, Mića i Aneli - rekla je Teodora.

- Za mene su poltroni Dača koji brani uvek osobe s kojima se druži, Stanić i Luka - kazao je Viktor.

- Na prvom mestu je Bebica, moralni degenerik. On nikakav otac nije. Milena je na drugom mestu, jedan dan je tapacirana letva, drugog je Zubić vila. Na trećem mestu je Anđelo - kazala je Jovana advokatica.

- Veoma mi je drago da sedim sa ovim časnim i poštenim ljudima, pošto ispada da je većina takva sorta ljudi. Braniću svaki put Aneli kada je ona u pravu, nikada neću biti na Asminovoj strani, to je moje pravo i neka vam to bude svima jasno. Ja znam na čijoj sam strani, to ne znači da sam poltron. E, sada, ja ću da imenujem ovaj gornji dom, Asminove poltrone, najvećim poltronima u Beloj kući. Vi ste mali Durdžiči ku*čići - kazao je Mića.

- Na prvom mestu je Luka, na drugom je Aleksandra Babejić, a na trećem je Rada - istakao je Nerio.

- Najveći poltroni su Asminovi prijatelji ovde, svi bi da budu deo njegove ekipe - rekla je Aleksandra Jakšić.

- Ti si želela da budeš deo mene, u kazinu si me pipkala, hvatala si me za ku*ac, a ja sam te odbio, valjda ti je to jasno. Ja nisam želeo da imam nešto sa tobom - kazao je Asmin.

- Tačno znam šta radiš i šta od tebe može da se očekuje, ne možeš sa mnom tako. Aleksandra Babejić je Lukin polton, jer mu ona odgovora u sukobu sa Miljanom. Mikija ću navesti kao treću osobu. Ti si Kačavendina igračka. Nikada ne bih mogla da dozvolim sebi da ne pričam sa prijateljem zbog neke osobe - kazala je Aleksandra Jakšić.

