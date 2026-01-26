SPREMITE SE, JER VEČERAS GORI BALKAN! Upravo na Pinku počinje Izbor potrčka, a zatim i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, vreme je da se sve PREČ

AKTUELNO

Zadruga

SPREMITE SE, JER VEČERAS GORI BALKAN! Upravo na Pinku počinje Izbor potrčka, a zatim i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, vreme je da se sve PREČEŠLJA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Upravo počinje "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" uživo na Pink televiziji.

Tokom dana koji se polako bliži kraju, ovonedeljni vođa, Vanja Živić delila je budžete svojim cimerima, a kako oni to komentarišu, saznaćemo večeras, jer upravo na Pinku kreće emisija "Izbor potrčka", a potom i "Pretres nedelje".

Foto: Foto/RED Portal

Voditelj Milan Milošević ušetao je nikad spremniji u Belu kuću, kako bi prečešljao sve odnose u prethodnih nedelju dana.

Foto: Pink.rs

Ne menjajte kanal, jer je pred nama i više nego uzbudljiva noć! Pa, neka gori Balkan!

Autor: S.Z.

