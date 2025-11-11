AKTUELNO

Odmah dobio upozorenje: Alibaba prišao Sofiji, Kačavenda mu postavila jasnu granicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.es, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakuvava se!

Asmin Durdžić prišao je Sofiji Janićijević da se upoznaju, a Milena Kačavenda odmah ga je upozorila na njega.

- Odbi, ovde nemaš prolaz odmah da ti kažem - rekla je Mine.

- Sofija, da li želiš sok? - pitao je Alibaba.

- Već je počeo, neću - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čuvaj se Alibabe, odmah da ti kažem - govorila je Milena.

- Bolje da se čuvam one druge strane - rekla je Sofija.

- Znači Karić je samo Lazara pozdravio? - pitala je Milena.

- I Miću, ali Aneli posebno. Naša Analna dobro pozdravljena od svih - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

