Neće da te smara, ali kad te bude uzeo za ruku... Terza preneo Teodori detalje o Filipu, ona ne krije da je zanima svaki detalj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakuvava se!

Borislav Terzić Terza preneo je Teodori Delić šta je pričao sa Filipom Đukićem o njoj.

- Rekao mi je da neće da te smara, ali kad te uzme za ruku da si njega - rekao je Terza.

- Kad je to rekao? - pitala je Teodora.

- Malopre. Rekao je da neće da ti pravi probleme, da rešiš, a kad te uzme za ruku si njegova - nastavio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom trenutku prošao je Filip Đukić, a Terza je pratio Teodorinu rekaciju.

- Mamu ti j*bem baš ti se sviđa... Treba da raskineš, bolje ti je to nego da imaš ovakve situacije - šaputao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

