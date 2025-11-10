Neće da te smara, ali kad te bude uzeo za ruku... Terza preneo Teodori detalje o Filipu, ona ne krije da je zanima svaki detalj (VIDEO)

Zakuvava se!

Borislav Terzić Terza preneo je Teodori Delić šta je pričao sa Filipom Đukićem o njoj.

- Rekao mi je da neće da te smara, ali kad te uzme za ruku da si njega - rekao je Terza.

- Kad je to rekao? - pitala je Teodora.

- Malopre. Rekao je da neće da ti pravi probleme, da rešiš, a kad te uzme za ruku si njegova - nastavio je Terza.

U jednom trenutku prošao je Filip Đukić, a Terza je pratio Teodorinu rekaciju.

- Mamu ti j*bem baš ti se sviđa... Treba da raskineš, bolje ti je to nego da imaš ovakve situacije - šaputao je Terza.

Autor: A. Nikolić