Neće da te smara, ali kad te bude uzeo za ruku... Terza preneo Teodori detalje o Filipu, ona ne krije da je zanima svaki detalj (VIDEO)

Zakuvava se!
Borislav Terzić Terza preneo je Teodori Delić šta je pričao sa Filipom Đukićem o njoj.
- Rekao mi je da neće da te smara, ali kad te uzme za ruku da si njega - rekao je Terza.
- Kad je to rekao? - pitala je Teodora.
- Malopre. Rekao je da neće da ti pravi probleme, da rešiš, a kad te uzme za ruku si njegova - nastavio je Terza.
U jednom trenutku prošao je Filip Đukić, a Terza je pratio Teodorinu rekaciju.
- Mamu ti j*bem baš ti se sviđa... Treba da raskineš, bolje ti je to nego da imaš ovakve situacije - šaputao je Terza.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić