Navikao sam da sam lažov: Ša smatra da Miona nikad neće priznati svoje greške, ona otkrila šta će uraditi sa prstenom i venčanicom! (VIDEO)

Zakuvava se!

U toku je emisija ''Pitanje novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su raskrinkaju učesnike.

- Gde si spakovala prste - upitao je Darko.

- Spustila sam u nešto, da li u kesu. Naći ćemo ga - odgovorila je Miona.

- Je l' si se uplašila da ćeš morati da baciš prsten - pitao je Darko.

- Ne, vezujem se za stvari koje dugo imam. Nisam ga tražila, ali pogledaću ga. Da želim uspomenu, evo imam klipove. Prsten mi ne znači - rekla je Miona.

- Tvoja majka je oduševljena, ceo dan kači klipove sa Stanislavom - rekao je Darko.

- To je njeno viđanje, ne mogu to da provalim - rekla je Jovanovićeva.

- Šta ćeš sa venčanicom - pitao je voditelj.

- Vratiću je, šta će mi - rekla je ona.

- Uporno sam pokušavao da govorim u njeno ime jer kad dođemo za sto, to sve nije tako. Od Mione nikad nećete čuti da je pogrešila. Navikao sam da sam lažov, tako da će to ostati tako do kraja. Voleo bih da mogu da budem smiren kao ona i da tako petljam - rekao je Ša.

- Umesto da kaže baciću prsten, ona kaže videću. Nije igrala Igru istine, nego se opustila i laganica. Itekako zna gde je stavila prsten. Ona misli da se stvarno udala - nastavio je on.

- Potpuno se drugačije borite sa porodicama, koje ovo ne podržavaju - rekao je Darko.

- Miona umesto da kaže majci skidaj to, ona ništa. Ovo je blamage (blamaž). Nju će roditelji sačekati, Miona se raduje svemu. Po tome vidim da joj ništa ne smeta - rekao je Nenad.

Autor: Iva Stanković