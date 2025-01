Ja i dalje ne dam na njega, ali on to ne vidi: Aleksandra ne krije koliko je izrevoltirana Milovanovim ponašanjem, iznela sav prljav veš o njegovoj supruzi! (VIDEO)

Zakuvava se!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Naredni klip prikazao je Aleksandru Nikolić koja je kroz šapat ogovarala Milovana Minića.

- Da li je nešto laž ovde - pitala je Aleksandra.

- Činjenica da sam lagao i muljao, ovde nema laži - rekao je Milovan.

- Da li se njegova žena iskompleksirala zbog tebe - pitala je Ivana.

- Rekao joj je da je sa mnom, pa da nije sa mnom, jer kao ja sam želela da se vratim bivšem mužu, pa mu je oprostila. Ona ga je izbacila iz stana, kad sam ja ušla - kazala je Aleksandra.

- Zaključio sam da se iskompleksirala, pa je uradila sve te estetke zahvate. Sve se vrtelo oko para - kazao je Milovan.

- Ja sam njemu kupovala cigare, kad nije imao pare. Naravno, on je bio dominantniji u tom smislu - rekla je Nikolićeva.

- Ovo mi je poniženje za ženu, bila je s njim zbog materijalnih razloga. Nije ni planirala da se on razvede, kad ona uđe - rekla je Sofija.

- Moja majka mu je rekla da se ne razvodi, jer on nije dobar za mene. Meni je isto otac govorio to, ali su ga prihvatili zbog mene. Ja i dalje ne dam na njega, ali on to ne vidi. Neću mu zaboraviti neka dobra dela, ali on s*re po meni sad. Bila sam tu za njega - kazala je Aleks.

- Došao sam da uradim ovo što ona kaže, jer sam besan i razočaran. Rekao sam joj sve možeš da radiš, ali da se tako p*pišaš po meni, ne - rekao je Milovan.

- Dok je bio u pauzi sa ženom, ona je bila s drugim muškarcem. On to nije mogao sa oprosti, na kraju je 15 godina varao sa drugim ženama - rekla je Aleks.

- Posle osam godina veze rekla mi je da nije sigurna u svoje emocije, pa smo bili na pauzi tri meseca i imala je nekog. Kad sam digao ruke, pomirili smo se i posle sam je zaprosio, ali me je to izjedalo - objasnio je Milovan.

Autor: Iva Stanković