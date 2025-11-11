AKTUELNO

Ovo su svi čekali da čuju: Sofija obelodanila istinu o Anđelu i Milici Veličković, Terza menja boje kao semafor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u Beloj kući!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević, a ona se obratila Anđelu Rankoviću i obelodanila istinu o njegovom odnosu sa Milicom Veličković.

- Anđelo, sa tobom se nisam upoznala. Ne treba da sumnjaš u svoje prijatelje. Anita nije baš lepo povezala situaciju - rekla je Sofija.

- To nije bilo tako kao što su rekli - dodao je Anđelo.

- Da li sam ja dobro popstupio i napao sam ga? Znači ovo što je Anita je rekla je laž - pričao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio u stanju šoka na koji način je ta priča. Ja sam rekao kako je bilo, nakon porođaja. Ja sam rekao da je Terza ispao fer i da sam mu zato pružio ruku. Ja sam rekao Terzi da ima pravo da reaguje kako hoće jer se u tom trenutku dešavaju te stvari. Ja sam rekao da to nije tako. Bio sam tu za Milicu, bili smo dobri i nakon porođaja je krenulo muvakanje, ali se nikad nismo videli - govorio je Anđelo.

- On se meni zakleo u majku da se nismo videli. Ovo ništa nije čudno o Milici Veličković - rekao je Terza.

- Sve što je Anđelo ovde izneo je istina. Nikad ne treba da sumnja u Marka. Anita je napakovala - govorila je Sofija.

- Počeo sam da povezujem stvari kad je Anita rekla da smo nas dvojica zvali Comeru iz njegovog stana, tu sam znao da nema veze sa tim - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

