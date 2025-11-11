Alibaba zakucao! Anđelu i Aniti nikad brutalnije skinuo lažne maske, raskrinkao ih do srži: Glumite princa i princezu, a mi smo budale... (VIDEO)

Izrešavao ih!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao odnos Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Ovde niko ne može da laže apsolutno, kao što pričamo Aneli i ja tako će pričati svi. Je l' voliš ti tvog sina? - upitao je Alibaba.

- Volim - rekla je Anita.

- Kako onda dozvoljavaš da se to desi pored deteta? - upitao je Alibaba.

- Nisam znala da će biti skandal - rekla je Anita.

- Mislim da si ti ozbiljna psihopata u vezi i da nisi normalna. Ideš u šumu da se ubiješ, sečeš vene i ostavljaš dete kod Tamare. Je l' ti bitnije dete ili k*rac? Meni je ona rekla da Anđela drži u šaci - rekao je Alibaba.

- Ona je rekla da kad jednu kaže, to je njegov kraj i ide kući - rekao je Milan.

- Očigledno aludira na to da si ti p*der - rekao je Alibaba.

- Vi možete da mislite koliko hoćete, ja to nisam rekla - rekla je Anita.

- Vi namazano spuštate loptu zbog naroda ili zbog vas. Je l' fejk ovo večeras ili ono jutros? - upitao je Alibaba.

- Iste stvari sam izneo - rekao je Anđelo.

- Ne nisi, apsolutno. Kako ovde ljubav i sve vau, a onda napolju posle tri dana haos. Komentarišete najstrašnije Luku zbog Nore da je monstrum, a vi glumite ovde princa i princezu - rekao je Alibaba.

- Vi ste došli ovde da rešite vaše probleme. Ja od sad neću reći ništa protiv njega - rekla je Anita.

- Anđelo je od svoje prve veze do ove poslednje imao dogovor s majkom da se ona ne oglašava jer ulazi u fejk veze. To je bila gurka u kojoj su Anđelu i Aniti pomogli Marko Đedović i Lepi Mića - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić