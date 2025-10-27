AKTUELNO

Našiba misli da može da nadigra sistem: Pakleni plan Luke i Aneli očas posla pao u vodu, Miljana ih žestoko raskrinkala do srži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Raskrinkala ih nikad brže!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala kako je Luka Vujović žestoko ponizio svoju verenicu Aneli Ahmić.

- Ja sam pomno pratila ''Nominacije'' u subotu. Njihovo pomirenje je spinovanje priče sa Asmina i Neria, svesno je to ona uradila i to je živa istina. Moja najveća greška je što sam joj ikada oprostila i pomirila se s njom. Setimo se da je Asmin optužio Situ da je napala Groficu da je opštila s njenim mužem, tako da sve to što ona priča o mojoj porodici zapravo priča o svojoj. Ja svoje fanove neću vređati, ali ovo je bolestan fanatik i ja moram da se branim prosto šta ću. Luka je najstrašnije ponizio, ali to je i zaslužio. Njena nemoć je što je izvređala Maju i rekla joj: ''Tebe je majka ostavila sa dve godine'' i to je to, hrani pseto da te ujede. Moja najveća greška je što sam joj ikada oprostila i pala na njenu tužnu priču da je prevarena žena - otkriva Kulićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema bolesnijih ljudi od Kulića, pali budaletino jedna - rekla je Aneli.

- Ona u svojoj glavi nema problema, nju ne zanima i ovo joj je top. Posle Neriove nominacije koji je svoju tetku poslao u izolaciju, kako ja da komentarišem? Apsolutno sve što si rekao sam uočila i ja, ona se pomirila na silu da bi spinovala priču. Luka je rekao istinu da nijedan muškarac neće da je prihvati, ali je ona izmanipulisala s njim i pomirila se. Našiba misli da može da nadigra sistem - rekla je Miljana.

- Šta hoćeš ti? Imam pravo da me podseti ko hoće za poligraf, moje pravo - dobacivala je Aneli, Asminu.

- Milane, mene napada bivša žena - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žena, vidiš kako je iskren kad je besan - rekla je Aneli.

- Našiba ide tako i vređa ljude bez razloga, a Luka je zaljubljen u Maju i sviđa mu se Maja samo što na silu mora da bude sa Našibom. On odlično radi sve zarad fanova i novca, nije naivan i odlično zna šta radi. Prikrivaju sve, ali istina polako izlazi na videlo - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić

