Cmoknuli su se na moje oči: Kačavenda razotkrila novi poljubac Sofije i Terze, smatra da Milica čupa kosu sa glave zbog svega! (VIDEO)

Ponovo ih raskrinkala!

Darkov naredni sagovornik u Šiša baru je Milena Kačavenda. Ona je progovorila o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kuči, te razotkrila da su se Terza i Sofija ponovo poljubili.

Milena, kako si večeras? Šta si čula o Terzi i Sofiji? -pitao je Darko.

- Odlično sam, kuliram imam neke tretmane u izolaciji. Istina je rekao mi je Munjez da su se poljubili Terza i Sofija ispod trema na žurci, uhvatila ih je Poršelina i meni naravno prenela. Takođe i večeras kod hotela kad kamere nisu gledale Terza i ona su se cmoknuli na moje oči. Ja sam mu rekla da sam videla, on je rekao da i treba da se vidi. Taj postupak mu je jeziv, ja samo kad pomislim na Milicu napolju koja je trudna i hormoni rade, ja mislim da čupa kosu sa glave. Mogu da mislim kako je njoj, taj njegov postupak je van svake pameti, ja sam mogla glavu na panj da stavim da neće ništa uraditi. Sofija se meni uopšte ne dopada, bila je u fazonu da je ništa ne interesuje, ali ako je u glavi svesna da on ima trudnu ženu napolju i da ne odstupa mislim da nije čista u glavi. Ona uopšte nema pardona, mala je prevejana i nije slatka kao što se predstavlja. On se polako primiče Sofiji u krevetu i verujem da za 10 dana spava u krevetu sa njom -rekla je Kačavenda.

Munjez je bio na toj proslavi i predstavlja se Miličinim prijateljem a prikriva Terzinu aferu?

- Kakvi su oni drugari i prijatelji, prodali bi svakoga za dinar. Munji odgovara da je Terza libero i muškarci se uvek podržavaju i prikrivaju jedno drugo. Ja sam davno promenila mišljenje o Milici i uvek sam na ženskoj strani zato što su žene u podreženom položaju. Meni je ovde sve jezivo i odvratno i mislim da Terzi ne može niko da pomogne, on mene sve vreme laže -rekla je Kačavenda.

Kakvi su ti Gastoz i Anđela? -pitao je Darko.

- Top, on je meni totalno otkrovenje, mnogo mi je šarmatan i prava elita. Bili bi mi top par iskreno vizuelno i ako ne idu ali bih zaista volela da se smuvaju. Ali što imam pikanterije za Mimu, mislim da je namerno Mateja imao namerno kombinaciju sa Aneli -rekla je Kačavenda.

Autor: Nemanja Šolaja