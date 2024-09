Otvorila sve karte: Aneli priznala da se pokajala zbog veze sa Matejom, pa otkrila šta misli o njemu nakon flerta sa Aleksandrom! (VIDEO)

Zadatak ih je ponovo zbližio!

Darko Tanasijević započeo je novu temu tokom emisije "Pitanja novinara" i pozvao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Beba nas je pomirila na neki način, bili smo ozvanili vezu, pa raskinuli, pa je Mateja malo partijao i muvao žene. Posle toga nismo pričali, dobili smo bebu i spojila nas je i sad smo u jako dobrim odnosima. Beba je zločasta, malo sluša. U skladnim smo odnosima, dobro nam ide - govorila je Aneli.

- Zbog čega se kaješ ako ti je bilo lepo? - pitao je Darko.

- Kajem se jer je prebzo krenulo i prebrzo se završilo. Potvrdio je da to nije želeo. Više je to kočilo sa njegove strane, uverila sam se u utorak da to nije htelo i da mu je to bilo beznačajno jer je okazao to svojim postupcima na žurci. Zaparalo mi je oči kad se muvao na žurki sa Aleksandrom. Ja sam videla flert, a ako ti je stalo onda nećeš... Ja to ne bih napravila. Mislim da on voli da šara i da šeta, pokazao mi je to na žurki, a smatrala sam da jeste - rekla je Ahmićeva.

- Kakva ti je sad slika o njemu? - pitao je Darko.

- Da voli da šara - rekla je Aneli.

- Šta ćete sad vas dvoje? - upitao je Darko.

- Ništa, tu smo gde smo i to je to - poručila je ona kratko.

Autor: A. Nikolić