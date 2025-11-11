AKTUELNO

Drama: Novo prepucavanje Mikija i Zorice, on se ogradio od Kačavende! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U emisiji "Pretres nedelje" došlo je do prepucavanja izmešu Mikija Dudića i Zorice Marković zbog njegovog povezivanja sa Milenom Kačavendom.

- Ja imam devojku. Ako smo prozborili par rečenica to je bilo prijateljski. Zoricu razumem. Nisam ušao nikog da zastupam. Imam neki svoj cilj i dosta vodim računa - rekao je Miki.

- Ja sam napolju rekla da su ga uhvatili u makaze i da se nasukao, a da je sad pere, ali nju ne mogu da operu ni Sava, ni Duvav. Ti si se nasukao - govorila je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se zahvaljujem ko je poslao mafine. Ja ovo tebi nikad ne bih uradio, a ti nastavljaš - dodao je Miki.

- Svojim gestovima nastavljaš - dodala je Zorica.

- Nema smisla, ti nastavljaš - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

