Ti uopšte nisi dobro: Ena Čolić preporučila Peji da potraži stručnu pomoć, on ipak želi da se ugleda na ovog srpskog sportistu! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a učesnici su imali prlike da pogledaju razgovor Ene Čolić, Jovana Pejića Peju i Luke Vujovića o Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala klip.

- Povredilo me što je rekao da sa mnom ne želi da bude napolju. Ne vidim da ću moći da ga prebolim u ovom prostoru, kaže da sam umrla za njega, ali konstantno dolazi na mesto gde počivam. On je rekao da neće da se blamira kao Gastoz da sa mnom bude zbog podrške, neka se onda ne blamira. Ja neću da se foliram da me to ne boli, on je pun svega što bi mi rekao. Mislim da mi treba da popričamo - rekla je Ena.

- Malopre mi je dodala neko srce, rekao sam joj da uopšte ne pokušava da mi priđe - rekao je Peja.

- Njemu nije dobro, Pejo ti kad nisi sa mnom, ti prsneš. Pejo tebi se po stajlingu vidi da nisi dobro, meni dođe da te zagrlim jer si ti baš loše - rekla je Ena.

- Ja uopšte nemam kompleks da pričam kako su mi roditelji popularni - rekao je Peja.

- Pa ti svaki dan to pominješ po deset puta - rekla je Ena.

- Eni treba stručna pomoć. Ja vidim da je Gastoz nesrećan, ja takav ne želim da budem. Tebi je devojko ego na hiljadu, ti si ušla i rekla: ''Ja sam Ena Čolić'', who is Ena Čolić? Ja sam dobio nemir zbog nje, ne mogu da se opustim s njom. Ona se meni konstantno izvinjava, ali ona se ne popravlja. Mene više srce ne boli, zbog čega bi mene neko ovde za*ebavao. Ja nisam budala, ona pokazuje da ona hoće da bude ološ, a ja jadnik. To je to dokazivanje - upitao je Peja.

- On pokušava da bude moja žrtva, Pejo ti si prso. Ideš s tim krstom i Blagosiljaš ljude - rekla je Ena.

- Onaj ko se smeje je retard. Mene je Bog poslao ovde, ja sam dva meseca pre Elite bio na Ostrogu i kupio ovaj krst, zato sam sada miran i gledam vas kako se blamirate. Drago mi je što Novak Đoković sa krstom uzme i p*piša se svima u usta, samo kaže: ''Guuuud najt'', e to je jačina - rekao je Peja.

