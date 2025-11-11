Od danas stavlja kapuljaču i kreće u šetnju: Ivan razvukao osmeh od uva do uva, pa pokušao da isprovocira Anđela! (VIDEO)

Pljušte provokacije!

Takmičari ''Elite 9'' imali su prilike da glasaju za najsebičniju osobu u Beloj kući, a tako su imali priliku da glasaju i gledaoci. Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima i rezulate.

- Na trećem mestu nalazi se Dragana Stojančević - saopštio je Milan.

- Mislim da je to samo zbog prošle godine sa porodicom, samo po tome može da bude - rekla je Dragana.

- Na drugom mestu nalazi se Teodora Delić - rekao je Milan.

- Verovatno je zbog ove cele situacije, ali jasno sam tražila da me pusti i to je to - rekla je Teodora.

- Na prvom mestu nalazi se Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Od danas stavljam kapuljaču - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić