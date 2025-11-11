Publika je dala sud: Milan Milošević pročitao takmičarima rezultate ankete za najveće poltrone (VIDEO)

Ovo nije lepo čuti!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najveće poltrone osobe.

Treće mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Znam šta to znači, kad slušaš šta ti kažu da radiš - rekla je ona.

Drugo mesto zauzeo je Danilo Dača Virijević.

- Ja sam navikao da budem na anketama. Prošle godine sam bio najveći dupljak i najdvoličnija osoba. Meni to nije ništa ružno - rekao je Dača.

Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.

- Ja sam na anketi tražio da glasaju za mene i da bude kao prošle sezone jer je Gastoz bio i donelo mu je 100.000, a meni neka donese da to Aneli uzme i da mi 1000. Meni je bolje da budem i na negativnim nego da me kao Uroša nema nigde - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić