Publika je dala sud: Milan Milošević pročitao takmičarima rezultate ankete za najveće poltrone (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nije lepo čuti!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najveće poltrone osobe.

Treće mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Znam šta to znači, kad slušaš šta ti kažu da radiš - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Drugo mesto zauzeo je Danilo Dača Virijević.

- Ja sam navikao da budem na anketama. Prošle godine sam bio najveći dupljak i najdvoličnija osoba. Meni to nije ništa ružno - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.

- Ja sam na anketi tražio da glasaju za mene i da bude kao prošle sezone jer je Gastoz bio i donelo mu je 100.000, a meni neka donese da to Aneli uzme i da mi 1000. Meni je bolje da budem i na negativnim nego da me kao Uroša nema nigde - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

