Nova drama trese Belu kuću: Bora Santana saznao da Anstasija iza njegovih leđa gleda Viktora! Promenio sve boje (VIDEO)

Na samom početku "Igre istine" Lepi Mića pitao je Viktora Gagića koje zauzete devojke ga gledaju, a kad je na listu stavio Anastasiju Brčić došlo je do drame sa Borom Santanom.

- Viktore, koje devojke koje su u vezi te gledaju stalno? - pitao je Mića.

- Pogledi koji su očigledni su Teodora, Anastasija, to je to od ovih koje su u vezi - rekao je on.

- Beži mi s očiju - dodala je Anastasija.

- Sad mi iskreno reci da li ga gledaš? - pitao je Bora.

- Da li ti veruješ u ovo? Ja sam rekla ne - rekla je ona.

- Normalno odgovori, ajde reci da li ga gledaš - besneo je Santana.

- Rekla sam ne, šta me forsiraš? - dodala je Anastasija.

- Ja ne bih lagao - dodao je Viktor.

- Kako ga gledaš? - pitao je Bora.

- Kako može da me gleda. Što ne kažeš da je tako? - govorio je Viktor.

- Da li si normalan? Ako sam pogledala to je slučajno - smejala se Anastasija.

- Slučajno non stop? Ovo ne bih rekao, nego moram. To traje već par dana - rekao je Viktor.

- Ako ona kaže da je to laž, a videćemo - rekao je Bora.

