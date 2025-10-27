AKTUELNO

Nova drama trese Belu kuću: Bora Santana saznao da Anstasija iza njegovih leđa gleda Viktora! Promenio sve boje (VIDEO)

Ovo nije očekivao da će čuti!

Na samom početku "Igre istine" Lepi Mića pitao je Viktora Gagića koje zauzete devojke ga gledaju, a kad je na listu stavio Anastasiju Brčić došlo je do drame sa Borom Santanom.

- Viktore, koje devojke koje su u vezi te gledaju stalno? - pitao je Mića.

- Pogledi koji su očigledni su Teodora, Anastasija, to je to od ovih koje su u vezi - rekao je on.

- Beži mi s očiju - dodala je Anastasija.

- Sad mi iskreno reci da li ga gledaš? - pitao je Bora.

- Da li ti veruješ u ovo? Ja sam rekla ne - rekla je ona.

- Normalno odgovori, ajde reci da li ga gledaš - besneo je Santana.

- Rekla sam ne, šta me forsiraš? - dodala je Anastasija.

- Ja ne bih lagao - dodao je Viktor.

- Kako ga gledaš? - pitao je Bora.

- Kako može da me gleda. Što ne kažeš da je tako? - govorio je Viktor.

- Da li si normalan? Ako sam pogledala to je slučajno - smejala se Anastasija.

- Slučajno non stop? Ovo ne bih rekao, nego moram. To traje već par dana - rekao je Viktor.

- Ako ona kaže da je to laž, a videćemo - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

